Hoe nieuwbakken Frans international Adrien Truffert bijna Rode Duivel was

Op zijn 20ste heeft Adrien Truffert zijn eerste selectie voor de Franse nationale ploeg beet. Vorig jaar was het nochtans Roberto Martínez die de linksachter van Stade Rennes probeerde te overhalen om voor de Rode Duivels te kiezen.

In de zoektocht naar een nieuwe verdediger, tastte Martínez al heel wat pistes af. Hij ging er zelfs voor in het buitenland zoeken met Pascal Struijk als bekendste voorbeeld. De Nederlander met Antwerpse roots leek lange tijd te twijfelen tussen de Rode Duivels en Oranje, maar koos recent dan toch voor onze noorderburen. In diezelfde periode werd zelfs even de naam van ene Adrien Truffert genoemd. De toen 19-jarige Franse linksachter brak net door bij Stade Rennes en Martínez zag er wel iets in en polste op 2 maart bij hem of er interesse was in de Belgische nationale ploeg.

‘Naast Pascal zijn er nog twee of drie andere spelers die we proberen aan te trekken, maar hun namen ga ik niet verklappen’, zei Roberto Martínez daar toen over bij de RTBF. ‘Ze voetballen op posities waar we sneller jonge spelers nodig zullen hebben.’

Met name de linkerflank bracht kopzorgen met zich mee en de Fransman had het ideale profiel. Van opleiding is hij een winger en zo werd hij ook soms door Julien Stéphan, de coach van Stade Rennes, gebruikt, maar hij wordt vooral ingezet aan de linkerkant van de verdediging. Truffert is een speler die graag infiltreert met de bal aan de voet, hij kijkt op geen inspanning en hij kan met zijn linkervoet zeer precieze voorzetten afleveren. Dat visitekaartje maakte dat hij op dat moment de jongste speler van de Franse beloften was.

‘Ja, ik heb hem gevolgd, en ik heb met hem gesproken’, aldus de bondscoach in maart 2021. ‘Maar erg concreet was het nog niet, het was een eerste kennismaking. Of Adrien deel zal uitmaken van de selectie op 19 maart? Ik denk dat dat nog wat te vroeg is.’ De bondscoach ging zelfs te rade bij diens teamgenoot Jérémy Doku. In de zomer zou er een eerste selectie volgen, was toen het gerucht. Maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Maar hoe kwam Martínez uit bij Truffert? De jonge Fransman is namelijk geboren in Luik, maar toen hij drie maanden oud was, emigreerde het gezin naar Frankrijk. In 2015 kwam hij in het opleidingscentrum van Stade Rennes terecht.

Volgens zijn entourage was de jonge Fransman geflatteerd door de interesse van Roberto Martínez, maar had hij nog geen keuze gemaakt over zijn toekomst als international. Een keuze die nu blijkbaar wel gemaakt is, aangezien hij bij de Franse selectie voor de twee laatste Nations Leagueduels werd genomen. Maar is hij echt een gemiste kans?