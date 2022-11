Interview met Roberto Martínez: ‘Je neemt geen afscheid van oude legendes’

Nu Roberto Martínez zijn selectie rond heeft is de laatste weg naar Qatar ingezet. Sport/Voetbalmagazine stuurde Imke Courtois op hem af om het onder meer te hebben over het afscheid van een generatie.

Het lijkt er heel sterk op dat het WK een keerpunt zal zijn voor deze generatie.

Roberto Martínez: ‘Dat is zo. En dat is normaal. Eens je als speler de 30 voorbij bent, dan is elk extra jaar dat je kan spelen bonus. De vier jaar ervaring die de spelers hebben sinds Rusland is ongelooflijk. Maar het andere aspect is dat de jonge spelers die je brengt, een uitzonderlijke kans hebben om die spelers te zien spelen en van hen te leren.’

Hoe neem je afscheid van oude legendes?

Martínez: ‘Je neemt geen afscheid.’

Dat is het gemakkelijke antwoord. Je geeft spelers die zoveel gedaan hebben voor de natie, heel veel krediet. Ze zullen altijd helden zijn van het volk, maar wanneer bedank je hen voor bewezen diensten?

Martínez: ‘Je moet het aanvaarden dat er een tijd komt…’

Maar ben je aan het wachten op het moment dat ze zelf hun afscheid aankondigen?

Martínez: ‘Het is mijn verantwoordelijkheid om de spelers te selecteren die het beste team vormen. Het is niet mijn beslissing, het is de beslissing van het spel. Je laat jonge spelers en ervaren spelers samen trainen en het voetbal beslist. Alleen de spelers die in vorm zijn, zullen spelen. Als de zogeheten legendes spelen, dan is het omdat ze verdienen te spelen.’

Want er is geen beter alternatief?

Martínez: ‘Exact. Je moet de jonge spelers uiteraard de kans geven om te zien of ze het kunnen. Dat was zo belangrijk op het oefenkamp in maart toen ik Rode Duivels selecteerde met minder dan 50 caps.’

Wanneer moet je dan beslissen dat het verleden niet meer meetelt? En wanneer zeg je dat Trossard beter is dan Hazard bijvoorbeeld?

Martínez: ‘Dat is wanneer je ziet dat de speler die je zoveel gegeven heeft, je dat niet meer geeft. Dat is niet het geval. We willen opties hebben. En ik voel dat we sterker zijn dan in 2018. We hebben twee spelers per positie, soms verschillende, die in staat moeten zijn om te presteren. In 2018 moesten we bijvoorbeeld bijsturen toen Thomas Meunier geel geschorst was. Nacer Chadli moest toen op rechts spelen tegen Frankrijk.’

