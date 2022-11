Rode Duivels balen van nederlaag: ‘We creëerden zelf veel te weinig’

De Rode Duivels reageerden zondag erg teleurgesteld na de 0-2 nederlaag van de Rode Duivels in het tweede groepsduel op het WK tegen Marokko. Verdediger Jan Vertonghen vond dat het achteraan goed stond bij de Duivels. ‘Maar aanvallend creëren we bijna geen enkele kans’, stelde hij voor de microfoon van Sporza. ‘Er gaat nu veel door mijn hoofd, maar dat zijn zaken die ik best niet zeg voor een camera.’

‘Het was onvoldoende. We creëren vooraan niet veel, bijna niets eigenlijk. We hebben nochtans heel veel kwaliteit. Misschien vallen we ook slecht aan omdat de jongens daar te oud zijn?’, zei hij met een wrange glimlach. Vertonghen verwees daarmee naar de veelvuldige kritiek op de verouderde verdediging van de Duivels.

‘Marokko heeft ook veel kwaliteiten vooraan, maar wij stonden in de verdediging goed. We geven niet veel weg, behalve dan die goals. Voor rust hebben we nog geluk dat die goal wordt afgekeurd. Daar komen we heel goed weg. Na rust gebeurt het opnieuw’, zuchtte hij.

‘Er gaat nu heel veel door mijn hoofd, maar dat zijn vooral dingen die ik hier best niet voor camera zeg. We kwamen in de eerste match tegen Canada al heel goed weg. Het kon alleen maar beter gaan. We wilden ons vandaag tegen Marokko kwalificeren voor de tweede ronde. Dat is niet gelukt. Nu wordt het donderdag erop of eronder tegen Kroatië.’

‘Beter dan tegen Canada’

Kapitein Eden Hazard vond nochtans dat het spel op de mat beter was dan tegen Canada woensdag, toen met 1-0 werd gewonnen. ‘Het was zeker geen heel slechte match vandaag. Alleen deden we verdedigend niet altijd wat nodig was en kon het ook offensief beter. We gaan donderdag tegen Kroatië opnieuw alles geven om ons te kunnen kwalificeren’, zei hij voor de microfoon.

Amadou Onana houdt naar eigen zeggen ‘een slecht gevoel’ over aan de match. ‘Ik denk dat we de wedstrijd hebben gecontroleerd’, deed de middenvelder zijn verhaal. ‘Jammer genoeg viel dan die 0-1. Marokko heeft eigenlijk geen echte kansen gehad. Dit is wel zwaar voor het moreel.’

Onana speelde een sterke partij, maar op het uur werd hij gewisseld nadat hij in de eerste helft een gele kaart had gekregen. Youri Tielemans kwam in zijn plaats. ‘Youri is goed ingevallen. Hij heeft een topjob gedaan. Het is gewoon jammer. Ik weet niet of we te weinig hebben gecreëerd. Ik moet de match nog eens bekijken. Tegen Kroatië moeten we nu alles geven’, besloot Onana, die donderdag tegen de Kroaten geschorst is na twee gele kaarten.