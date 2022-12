Voor Doku is toekomst rooskleurig: ‘Niet het einde van de Gouden Generatie’

De Rode Duivels zijn er donderdag in hun laatste groepswedstrijd op het WK niet in geslaagd zich te plaatsen voor de knock-outfase van het toernooi. Ondanks verschillende grote doelkansen geraakten ze tegen rechtstreekse concurrent Kroatië niet verder dan een scoreloos gelijkspel, onvoldoende voor de volgende ronde.

Een zichtbaar teleurgestelde Jérémy Doku, die een korte invalbeurt opfleurde met enkele goede acties, stond na de wedstrijd Sporza te woord. “De ontgoocheling is heel, heel groot”, trapte de jonge vleugelaanvaller een open deur in. “We kwamen naar hier om het WK te winnen, om beter te doen dan in 2018. Dat we nu al naar huis moeten, komt hard binnen.”

“We wisten dat we vandaag moesten winnen en hebben er ook alles gedaan om dat te realiseren. We waren duidelijk de betere ploeg, maar het mocht niet zijn vandaag. We hebben voldoende kansen gecreëerd, maar we vergaten ze af te maken”, constateerde hij.

“Het is jammer dat we dit niveau niet haalden in de eerste twee wedstrijden, toen waren we simpelweg niet goed genoeg. Als we dan spelen zoals we vandaag speelden, dan lagen we nu niet uit het toernooi.”

Dat de uitschakeling op het WK het einde van een gouden periode in het Belgisch voetbal betekent, wuifde Doku weg. “Dit is niet het einde van een Gouden Generatie. Ik ben zelf nog heel jong en weet dat er nog veel jongens met talent aankomen. Wat mij betreft loopt de Gouden Generatie gewoon door.”

Vertonghen gaat door

‘We zijn heel ontgoocheld, we hebben alles gegeven’, vertelde Jan Vertonghen voor de microfoon van RTBF. De 35-jarige recordinternational liet verder weten dat hij doorgaat als Rode Duivel.

‘Vooral door de tweede wedstrijd (0-2 nederlaag tegen Marokko) grijpen we naast de kwalificatie’, aldus de 35-jarige verdediger. ‘Vandaag hadden we kansen, meer dan in de eerste twee wedstrijden samen, en we scoren niet. Als je niet scoort, win je niet.’

De Rode Duivels verlaten het toernooi na hun beste groepsmatch in Qatar. De voorbije dagen leken er spanningen te zijn binnen de groep. ‘We zijn trots om Belgen te zijn, we hebben alles gegeven. Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn om te winnen. Je hebt geen team met 26 vrienden. Je moet de juiste mentaliteit hebben, op het terrein komen om te winnen.’

Vertonghen ‘weet niet’ of Roberto Martinez na het WK aanblijft als bondscoach. ‘Hij is altijd heel goed voor ons geweest, gaf ons vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Ik hoop dat hij blijft.’