Jan Vertonghen over hetze rond One Love-band: ‘Bang om er iets over te zeggen’

Recordinternational Jan Vertonghen pakte het slim aan, toen hem dinsdag tijdens het persmoment in Doha zijn mening gevraagd werd omtrent het verbod van de Wereldvoetbalbond FIFA om de One Love-kapiteinsband tijdens het WK te dragen.

Zonder harde woorden te gebruiken, hield Vertonghen een indrukwekkend betoog. ‘Als je nu een statement maakt door die aanvoerdersband toch te dragen, straf je jezelf’, vertelde de Anderlecht-speler aan de aanwezige pers. ‘Spijtig genoeg voel ik me niet comfortabel genoeg om daarover te praten. Dat zou niet mogen. Het is een spijtige situatie. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in het voetbal en hoop dat ook nooit meer mee te maken.

‘Wij worden hier gecontroleerd en ik ben bang om er überhaupt iets over te zeggen. Wij zijn hier om te voetballen en als we dat niet zouden mogen doen door een statement te maken, dan… . Ik zeg er niets meer over. Ik laat het hier bij en dat zegt – denk ik – al genoeg.’

Ook bondscoach Roberto Martinez werd de vraag voorgelegd. ‘De federatie en spelersgroep hebben de voorbije twee jaar proactief gewerkt op dat vlak om een statement te maken. We hebben het Qatar-platform en werken samen met professionals die goed op de hoogte zijn van de problematiek. Gisteren/maandag vernamen we het nieuws en dat werd vervolgens aan de spelers meegedeeld. Nu is het tijd om de focus op het voetbal te leggen. Op het sportieve vlak willen we hier een schitterend verhaal schrijven’, aldus Martinez.

Druk voor openingsmatch

Met 35 lentes op de teller hoeft Jan Vertonghen de kneepjes van het vak niet meer geleerd te worden. De linkerflankverdediger staat in Qatar aan de vooravond van zijn derde WK en weet dus maar al te goed dat de eerste wedstrijd een nerveuze bedoening kan worden.

‘Voor zo’n openingsmatch voel je altijd wat meer druk. Het is een ander soort spanning. Dat zag je ook op onze vorige twee WK’s, toen het tegen Algerije en Panama niet heel soepel liep en we pas laat op gang kwamen. Hopelijk zien we daar morgen niet te veel van terug’, aldus Vertonghen tijdens het persmoment van dinsdag in Doha.

Canada is op papier de zwakste tegenstander in de groep. Vanwege hun snelheid voorin zal het echter opletten geblazen zijn. ‘We zijn daarop voorbereid, want we weten dat ze een sterke ploeg hebben. Ze zullen gemotiveerd zijn, want het is hun eerste WK-wedstrijd sinds 1986. Defensief staan ze sterk, ze schakelen snel om en voorin hebben ze snelheid: dat zijn hun belangrijkste kwaliteiten.’

Recordinternational Vertonghen mag woensdag in het Ahmed bin Ali-stadion voor de 143e keer het nationale shirt aantrekken. Zijn kuitblessure is intussen verleden tijd. ‘Toen ik uitviel tijdens de opwarming voor het duel tegen Antwerp, wist ik dat ik niet meer zou spelen en ben ik aan de voorbereiding op dit WK begonnen. Ik train met de groep, dat lukt vlot en tegen Egypte maakte ik reeds minuten. Ik voel me goed en ben speelklaar. Ik ben telkens supertrots als ik voor mijn land mag uitkomen. Het is een eer en dat probeer ik ook duidelijk te maken aan de jonge gasten. Iedereen wil echter zo veel mogelijk voor de Duivels uitkomen. Ook Axel, Toby, Eden en Romelu hebben heel wat caps en zullen nog wel even doorgaan. Hopelijk resulteert dat ooit in een prijs.’

Uitzonderlijke selectie van 2018

Vier jaar geleden werden de Rode Duivels nog bij de topfavorieten voor de wereldtitel gerekend in Rusland, in Qatar liggen de kaarten helemaal anders. Voor de Belgen is een rol bij de outsiders weggelegd en dat blijkt in het thuisland na jaren van succes niet altijd even makkelijk verteerbaar.

Geregeld duikt er bij pers en publiek dan ook kritiek op. ‘Iedereen reageert daar anders op, maar ik kan dat ergens wel begrijpen. De selectie van vier jaar geleden was uitzonderlijk. Iedereen zat toen op zijn topniveau, zowel bij zijn club als de nationale ploeg. Intussen zijn er spelers afgehaakt en zijn de resultaten minder. De afgehaakte spelers zijn wel vervangen, althans dat vind ik. Achterin hebben we Zeno Debast, Leander Dendoncker, Wout Faes en Arthur Theate. Ook op het middenveld en voorin zijn er steeds meer opties. Er was een tijd dat er slechts weinig jeugd doorstroomde bij de nationale elf, maar dat was vooral vanwege de kracht van de selectie. Nu is er wel ruimte en komen er ook nieuwe gasten bij. Ik vertrouw hen ook, al moeten we nu misschien wel wat realistischer spelen. We moeten echter niet veel onderdoen voor die ploeg van toen”, vertelde Vertonghen.

Het controversiële WK is twee dagen geleden op gang gefloten na een wel erg korte voorbereidingsperiode. ‘In 2018 vond ik dat toen een stuk rustiger. Je had een wekenlange voorbereiding en dat vind ik fijn. Zo kan je het seizoen bij je club afsluiten en je vervolgens klaarstomen bij de nationale ploeg. Hier gaat het allemaal heel snel en dat zijn we niet gewend. We hebben het geluk dat we nog een oefenwedstrijd hebben kunnen spelen, meer dan de helft van de landen op dit WK is daar niet meer in geslaagd. De omstandigheden zijn anders, maar de trofee blijft dezelfde en dat is nog steeds de belangrijkste trofee ter wereld.’