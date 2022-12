KBVB richt taskforce op in zoektocht naar bondscoach, plooien in rvb gladgestreken

Na enkele lastige dagen na de vroegtijdige uitschakeling van de Rode Duivels op het WK in Qatar, zijn de plooien binnen de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gladgestreken en wordt de selectieprocedure in de zoektocht naar de opvolger van Roberto Martinez als bondscoach opgestart, zo maakte de KBVB woensdagavond bekend.

Voor de zoektocht naar een opvolger wordt er – net als na het ontslag van Marc Wilmots na het EK van 2016 – een taskforce opgezet. Naast CEO Peter Bossaert, zetelen daar bestuurders Sven Jaecques (Antwerp) en Pierre Locht (Standard) in. Op vraag van de KBVB werd daar ook voormalig vicevoorzitter Bart Verhaeghe (Club Brugge) aan toegevoegd, om zijn “kennis en ervaring opnieuw te delen”. Zij moeten de selectieprocedure in goede banen leiden. Aan de Pro League werd voetbaltechnische expertise gevraagd.

“De taskforce zal een evaluatie maken van de sportieve situatie, het profiel bepalen van de nieuwe bondscoach en de vacature openstellen. Het zal uit de lijst van kandidaten de uiteindelijke kandidaat voordragen aan de raad van bestuur van de KBVB. De taskforce gaat meteen aan de slag”, klinkt het in de mededeling. Martinez was niet alleen bondscoach, maar de laatste jaren ook technisch directeur en dus moet er daar ook werk gemaakt worden van de toekomst. “De taskforce zal dit proces mee ondersteunen. Het zal hierbij verder bouwen op de professionele fundamenten die Roberto Martinez en zijn team de voorbije jaren hebben neergezet. De KBVB zal samen met de aanstelling van de nieuwe bondscoach ook het organigram bekendmaken van het technische hart.”

Tijdens de persconferentie in de catacomben van het Ahmad bin Al-stadion kondigde Roberto Martinez vorige week donderdag zowat een uur na de WK-uitschakeling zijn afscheid aan. De snelle aankondiging leek iedereen te verrassen, maar daags nadien werd er reeds een WK-evaluatie van Peter Bossaert aangekondigd. Die moest maandag plaatsvinden, maar werd daags voordien plots geannuleerd. “Uit praktische redenen”, klonk het aanvankelijk. Woensdag werd dat bijgesteld. “Binnen de raad van bestuur was ongerustheid ontstaan over de toekomst van de Rode Duivels. Na een open gesprek zijn de violen gestemd en wordt meteen werk gemaakt van een uitgebreide sportieve evaluatie en de zoektocht naar een opvolger van Roberto Martinez als bondscoach”, luidt het in de mededeling. “De raad van bestuur en het management van de KBVB hebben de voorbije dagen de tijd genomen om de situatie na het WK te evalueren. De teleurstelling zindert nog na. Met de Gouden Generatie waren we het verliezen zowat verleerd, maar de Rode Duivels waren jammer genoeg niet op de afspraak in Qatar.”

Ook Bossaert heeft het over “woelige dagen”. “Daar moeten we niet flauw over doen”, aldus de CEO. “Net zoals het groepsgesprek bij de Rode Duivels heeft het ons als raad van bestuur goed gedaan om de dingen te benoemen en uit te praten. We kijken nu weer vooruit en gaan samen aan de slag. Hoewel de uitdagingen groot zijn, is dit niet ground zero. We hebben in Tubeke een state-of-the-art infrastructuur. De sportieve structuur staat er ook en is erg stevig. Er zijn heel wat spelers die de ambitie hebben uitgesproken te willen blijven deel uitmaken van de ploeg. Er is ook nieuw, aanstormend talent. Aan de nieuwe bondscoach om ermee aan de slag te gaan en ons naar nieuwe successen te leiden.”