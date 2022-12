KBVB start zoektocht naar opvolger van Roberto Martinez

Met de publicatie van de vacature op alle KBVB-kanalen heeft de KBVB vandaag/dinsdag het selectieproces voor een nieuwe bondscoach officieel opgestart, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond dinsdag bekend in een persmededeling.

Tijdens de persconferentie in de catacomben van het Ahmad bin Ali-stadion kondigde Roberto Martinez bijna twee weken geleden zowat een uur na de WK-uitschakeling zijn afscheid aan. De snelle aankondiging leek iedereen te verrassen, maar daags nadien werd er reeds een WK-evaluatie van CEO Peter Bossaert aangekondigd. Die moest vorige week maandag plaatsvinden, maar werd daags voordien plots geannuleerd.

Uiteindelijk moesten er eerst wat plooien gladgestreken worden tussen de raad van bestuur van de bond en de CEO. Voor de zoektocht naar een opvolger werd er – net als na het ontslag van Marc Wilmots na het EK van 2016 – een taskforce opgezet. Naast Bossaert, zetelen daar bestuurders Sven Jaecques (Antwerp) en Pierre Locht (Standard) in. Op vraag van de KBVB werd daar ook voormalig vicevoorzitter Bart Verhaeghe (Club Brugge) aan toegevoegd.

Kandidaturen worden verwacht voor 10 januari 2023, waarna het selectieproces door de taskforce wordt opgestart. “Ook na de vroege uitschakeling op het WK in Qatar blijft de KBVB erg ambitieus voor de toekomst. Alle elementen zijn aanwezig om in de toekomst succesvol te blijven. Aan de nieuwe bondscoach om ermee aan de slag te gaan en ons naar nieuwe successen te leiden”, klinkt het in de mededeling.

“De KBVB is op zoek naar een fulltime bondscoach die weet wat winnen is. De nieuwe bondscoach is resoluut ambitieus en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau, voetbaltactische kennis en inzichten alsook de juiste persoonlijke skills. Hij is een serial winner met ervaring in het managen van topspelers. Hij weet hoe in te zetten op het creëren van een hechte groep en hoe jonge spelers te integreren. De voetbalbond is op zoek naar een tactisch expert die zijn keuzes ondersteunt met data, technologie en objectieve parameters en gebruik maakt van de sportieve expertise en structuur van de KBVB.”

Naast bondscoach was Martinez ook technisch directeur. Daar wordt nu een duo aangesteld. Zijn voormalige assistent Jelle Schelstraete wordt Operational Director Football, voor de functie van Sports Director Elite Football gaat de KBVB nog op zoek naar een geschikte kandidaat. “We hebben met de taskforce de voorbije dagen uitgebreid de tijd genomen om de sportieve situatie te evalueren”, vertelt Bossaert. “We zitten unaniem op dezelfde lijn en blijven bijzonder ambitieus. We geloven sterk in deze generatie voetballers. De KBVB gaat nu enerzijds op zoek naar een nieuwe topcoach die ons naar nieuwe successen moet leiden. En anderzijds zal het technisch hart in de toekomst door een duo geleid worden en versterkt met een zuiver voetbalprofiel met internationale ervaring op topniveau.”