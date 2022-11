Donderdagmiddag weten we welke 26 Rode Duivels zich mogen opmaken voor het WK in Qatar. Onze redactie schat de kansen in van enkele mogelijke verrassingen.

Hugo Cuypers: het werkpaard van KAA Gent

We zijn het er allemaal over eens: de Rode Duivels missen spelers die dat tikkeltje extra energie brengen. Hugo Cuypers is technisch misschien niet de meest behendige, maar hij draaft onvermoeibaar over het veld, trekt gaten voor ploegmaats en zit de tegenstander voortdurend op de huid. Ooit zei hij in Sport/Voetbalmagazine dat voetbal in vergelijking met atletiek een luxesport is, een uitspraak die hem typeert. Bovendien pikt hij geregeld een goaltje mee, zo bewijzen zijn 12 goals (9 in de competitie en 3 in de Conference League) dit seizoen bij KAA Gent.

© Belga Image

Bryan Heynen: toch eentje van leider Genk?

Wie kan zich voorstellen dat Roberto Martínez geen enkele speler van Racing Genk meeneemt? Niet meer of minder dan de toekomstige (herfst)kampioen. Misschien is het gemakkelijker om 55 argumenten te verzinnen om Mike Trésor te selecteren. Maar hoe kan je de eerste Limburgse kapitein sinds Leandro Trossard een trip naar Qatar ontzeggen? Bryan Heynen is constant in zijn prestaties, nu toch al een hele tijd lang. Zes doelpunten op 16 matchen. Data zeggen toch alles? Stel hem drie keer op en hij zal minstens één keer scoren. Misschien moet Martínez even te rade gaan bij Johan Walem. Die ziet al sinds 2017 hoe beloftevol Heynen als international wel is. Eerste match, eerste basisplaats bij de U21 en bam, het was al prijs: assist voor Dion Cools. Wie zegt dat hij dat niet zou kunnen bij de Rode Duivels?

© GETTY

Roméo Lavia: pas 18 en al mee naar Qatar?

Hij telt nog maar 18 lentes maar Roméo Lavia heeft zich in sneltempo geïntegreerd en in de ploeg gespeeld bij Southampton onder de ondertussen al afgedankte Ralph Hasenhüttl. Zonder die vervelende blessure in september, waardoor hij ook heel oktober aan de kant moest zitten, zou de ex-jeugdspeler van Anderlecht en Man. City misschien wel een certitude zijn geweest in de 26-koppige selectie van Roberto Martínez. Sinds zijn terugkeer speelde hij echer nog maar 56 minuten afgelopen weekend tegen Newcastle United. Lavia zou nu dus wel eens dé grote verrassing kunnen zijn en een van de revelaties in Qatar.

© GETTY

Alessio Castro-Montes: de verrassing op de flanken

Hoewel de nationale verdediging de meeste supporters al slapeloze nachten heeft bezorgd, is het ook goed mogelijk dat Roberto Martínez zijn hoofd aan het breken is over zijn flankspelers. Achter Timothy Castagne zit de ziekenboeg namelijk overvol. Thomas Foket en Alexis Saelemaekers dreigen net niet op tijd klaar te zijn en ook Thomas Meunier lijkt niet mee te kunnen naar Qatar. Door die afwezigheden zou er wel eens een Gentspeler kunnen opduiken in de selectie met Alessio Castro-Montes. Voor de doorbraak van Matisse Samoise was Castro-Montes van groter belang voor de ploeg dan toen hij op de linkerflank werd gezet. En met zijn Spaanse roots hoeft hij niet per se met bondscoach Martínez te communiceren in de taal van Shakespeare.

© Belga Image

Julien Duranville: het wit konijn uit de hoge hoed

519 speelminuten bij de grote jongens, dat is normaal gezien veel te weinig om een ticket bij de Rode Duivels te krijgen voor het WK in Qatar. Zeker niet als er op je identiteitskaart staat dat je nog niet eens geboren was toen Zidane zijn beruchte kopstoot gaf in de WK-finale van 2006. Toen Jérémy Doku zijn eerste minuten kreeg in het nationale shirt was de kritiek enorm: zou Martínez hem erbij hebben gehaald zodat Anderlecht meer voor hem kan vragen? Of wou de Spaanse coach er gewoon voor zorgen dat Doku niet voor Ghana zou kiezen? Achteraf gezien was de keuze voor Doku een juiste toen hij de Italiaanse verdediging sterretjes liet zien in de kwartfinale van het vorige EK.

Kan Julien Duranville, nog jonger en met nog minder ervaring, het kunststukje van Doku overdoen en meegaan naar het WK? Sommigen zullen zeggen dat leeftijd niet mag uitmaken, anderen zullen wel weer hinten naar de kleur van zijn truitje.