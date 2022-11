Luciano D’Onofrio: ondanks zijn veroordeling de ‘geheime’ makelaar van Axel Witsel

Luciano D’Onofrio duikt op in telefoongesprekken van Operatie Propere Handen. Die wekken de indruk dat hij nooit opgehouden is met transfers te regelen als betaalde makelaar, ook toen hij bij Antwerp sportief directeur was. Die twee functies mogen nochtans niet gecumuleerd worden.

Oktober 2018. Huiszoeking bij verschillende eersteklasseclubs en thuis bij heel wat persoonlijkheden van het Belgisch voetbal. Corruptie, matchfixing, witwassen van geld: Operatie Propere Handen ontploft in het Belgisch voetbal.

Januari 2022. Het gerechtelijk onderzoek is afgesloten, mede dankzij de verklaringen van Dejan Veljkovic, de eerste spijtoptant in het Belgisch voetbal. Van de 73 aanvankelijke verdachten vraagt het federaal parket dat er 57 doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank. Zij hebben allemaal een link met de praktijken van Veljkovic en een andere invloedrijde makelaar uit het Belgisch voetbal, Mogi Bayat.

Veel waarnemers waren verbaasd dat in het dossier een andere legendarische naam niet opdook, namelijk die van Luciano D’Onofrio, de voormalige sterke man van Standard (1998-2011) die eveneens een van de belangrijkste spelersmakelaars was. Die functie gaf hij nooit op, ondanks zijn veroordeling door het hof van beroep van Aix-en-Provence in 2008, tot twee jaar gevangenis (waarvan anderhalf jaar met uitstel), een boete van 200.000 euro en een verbod van twee jaar op het uitvoeren van alle voetbalgerelateerde activiteiten in Frankrijk.

Aan dat verbod zou hij zijn voeten vegen: acht maanden later regelde hij een transfer van FC Porto naar Olympique Lyon, waarbij hij zich verschool achter een ander bedrijf en andere namen. Door zijn veroordeling in Frankrijk werden volgens de regels van de FIFA nochtans alle deuren van het voetbal, over gans de wereld, voor hem gesloten. Toch bleef hij zijn winstgevend handeltje voortzetten, in het geniep. Een onderzoek van Sport/Voetbalmagazine toonde enkele jaren geleden aan dat drie spookbedrijven van Luciano D’Onofrio tussen 2009 en 2016 meer dan 10 miljoen euro verdienden aan een dozijn transfers.

Luciano D’Onofrio speelde als sportief raadgever al zijn expertise uit, met behulp van zijn indrukwekkende adressenboekje. © PHOTONEWS

57 spelers verkocht in vier jaar tijd

Maar terug naar Propere Handen. Dat de ex-makelaar van Zinédine Zidane daar niet bij betrokken is, komt gewoon doordat hij het Belgisch voetbal verlaten heeft sinds hij in 2011 bij Standard werd buitengewerkt door de nieuwe eigenaar Roland Duchâtelet. Pas in juni 2017 volgde zijn grote comeback, bij Antwerp. In zijn vier seizoenen als sportief directeur bij de Great Old (2017-2021), brak D’Onofrio enkele transferrecords.

Volgens de Gazet van Antwerpen realiseerde hij 76 inkomende en 57 uitgaande transfers – ongezien in zo’n korte periode. De meeste spelers die hij aantrok, zaten zonder contract en kostten dus niks. Eén miljoen euro voor 76 spelers, wie doet beter? De verkoop van die 57 spelers bracht daarentegen 16 miljoen op voor de Antwerpse clubkas.

Streek D’Onofrio een commissie op voor sommige van die transfers – een praktijk die verboden is door het reglement van de Belgische voetbalbond? Afgeluisterde gesprekken in het kader van Propere Handen konden dat niet bewijzen. Maar ze suggereren op zijn minst dat D’Onofrio actief is gebleven als bezoldigde tussenpersoon bij verschillende internationale transfers, zoals die van Axel Witsel en Sérgio Conceição. Het is Mogi Bayat die in een afgeluisterd telefoongesprek zijn mond voorbijpraat. Bayat vertelt bijvoorbeeld in de zomer van 2018 aan een collega over een gesprek dat hij had met Sam Di Giovanni, een goede bekende van Luciano D’Onofrio en oprichter van Protection Unit, het securitybedrijf dat ook voor de veiligheid zorgt bij Antwerp.

In Dortmund ‘om te onderhandelen’

Dat gesprek tussen Bayat en Di Giovanni vond plaats net voordat Axel Witsel, beschermeling van D’Onofrio, de Chinese club Tianjin Quanjian verliet om bij Borussia Dortmund te tekenen, begin augustus 2018. Bayat zei het volgende: ‘Ik zei tegen Sam: ‘Jullie securityberijf factureert elke maand, jullie werken niet gratis, toch?’ Hij antwoordde bevestigend. Toen zei ik hem: ‘Net zoals Luciano dus. Hij werkt voor Antwerp maar gisteren in hij naar Dortmund gegaan om te onderhandelen voor Witsel. Als de transfer rond geraakt verdient hij daar dus aan, niet?’ Ja, zei hij. Waarop ik weer: ‘Hij doet dat vast niet gratis, hé?’ Inderdaad, zei hij.’ Conclusie: de echte makelaar van Axel Witsel is niet Paul Stefani maar Luciano D’Onofrio.

Een ander belangwekkend gesprek: tijdens een telefoontje met Herman Van Holsbeeck in maart 2018 – de algemeen directeur van Anderlecht werd ook afgeluisterd – heeft Luciano D’Onofrio het over een van zijn ‘facturen’. De rechercheurs vatten het gesprek als volgt samen: ‘Luciano heeft nog vragen over de factuur die hij wil uitschrijven en vraagt of hij de juridische dienst moet raadplegen. Herman wil er op maandag over praten, omdat het nogal ingewikkeld is over de telefoon.’ Welke betaalde diensten zou de sportief directeur van Antwerp dan geleverd hebben voor Anderlecht, een rivaliserende club, of voor haar algemeen directeur?

Een Portugese advocaat-makelaar

Uit een andere afgeluisterd telefoongesprek uit juli 2018 blijkt hoe Luciano D’Onofrio commissies zou opgestreken hebben via Portugal. In een gesprek met een bestuurslid van een Franse club onthult Mogi Bayat een constructie om zich in alle discretie te laten uitbetalen. Dat gesprek verliep zo:

– Mogi: ‘Hallo Franck, ken jij R.C.? Dat is een advocaat-makelaar, hij zit in de business. R.C. is ook de advocaat van Luciano D’Onofrio. Hij heeft het contract van Sérgio Conceição opgesteld met Luciano (Conceição, een andere protégé van D’Onofrio, tekende in juli 2017 een contract als coach bij FC Porto, een transfer die geregeld werd door D’Onofrio, nvdr).’

– Franck: ‘Nee, die ken ik niet. Maar hoe kan iemand die nog zo jong is nu de advocaat van D’Onofrio zijn?’

– Mogi: ‘R.C. werkt met een advocatenrekening in Portugal, via dewelke hij tien procent opstrijkt. Van die rekening komt ook al het geld voor de spelersmakelaars.’

– Franck: ‘Hij maakt vast veel vrienden op die manier…’

– Mogi: ‘Ja, zoals A.R. in Frankrijk. Zie je nu wie het is?’

– Franck: ‘Ja.’

– Mogi: ‘Door die commissie van tien procent te geven kan A.R. ook betalingen doen waar hij wil. Hij werkt ook met een hoop spelersmakelaars samen. Rekeningen van advocaten zijn beschermd, niemand mag die inkijken. R.C. en A.R. maken allebei gebruik van hun beschermde advocatenrekeningen om dat soort diensten te leveren aan spelersmakelaars.’