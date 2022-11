Martinez bevestigt: Eden Hazard in de basis tegen Canada

Aanvoerder Eden Hazard start woensdagavond zoals verwacht in de basis tegen Canada, in het Belgische openingsduel op het WK in Qatar, zo bevestigde bondscoach Roberto Martinez dinsdag tijdens het persmoment.

‘Eden start in de basis en zal onze aanvoerdersband dragen’, aldus Martinez. ‘De voorbije twee jaar zat hij bij Real in een moeilijke situatie, maar bij de nationale ploeg komt hij in een andere omgeving terecht. Ons team is sterker als Eden erbij is. Eden heeft de ervaring, toewijding en competitiviteit. Dat zijn de drie aspecten die ik belangrijk vind. Maar het gaat niet alleen meer om de basiself. Er zijn vijf wissels toegelaten en dat verandert de zaken. De reden waarom hij hier vandaag niet zit als aanvoerder, is omdat hij veel aanvragen van de media krijgt.’

Het was alleen maar verrassend geweest als de bondscoach vlak voor de WK-start zijn aanvoerder had laten vallen, ook al krijgt hij bij Real geen speelminuten meer en kon hij vrijdag in Koeweit tegen Egypte alweer niet overtuigen. Hazard voelt de hete adem van Leandro Trossard in de nek, maar de Limburger zal woensdag in het Ahmed bin Ali-stadion waarschijnlijk vrede moeten nemen met een plaats op de bank.

Dendoncker of Debast?

Er bestaat een mogelijkheid om met Hazard en Trossard te starten in de pockets, maar dan moet Kevin De Bruyne een rij achteruit geschoven worden en verdwijnt daardoor Youri Tielemans uit de ploeg, centraal op het middenveld naast Axel Witsel. De enige positie in het elftal waarover op dit moment nog geen duidelijkheid is, is rechts in de driemansverdediging. Daar gaat het tussen Zeno Debast en Leander Dendoncker.

Defensieve vraagtekens dus en dat op één dag voor de WK-opener. In de voorbije drie wedstrijden was er telkens een basisplaats voor Zeno Debast, die veel potentieel heeft maar gezien zijn jeugdige leeftijd en gebrek aan ervaring niet kon overtuigen. Leander Dendoncker zou de meest voor de hand liggende optie zijn. De speler van Aston Villa deed het in juni uitstekend in de Nations League tegen Polen, met een treffer in het thuisduel (6-1) en een robuuste, verdedigende prestatie in Warschau (0-1). Sinsdien komt Dendoncker echter geen minuut meer aan spelen toe. In Amsterdam zat hij zelfs in de tribune.

De defensie blijft het zorgenkind van deze selectie, na het afhaken van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen. Ruimte in de rug blijkt vaak dodelijk. In de laatste zeventien interlands kon er slechts vier keer de nul gehouden worden. Tegen Egypte werden er vrijdag in de mislukte WK-test in Koeweit nog twee treffers geïncasseerd.