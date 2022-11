Martínez dag na nederlaag: ‘De spelers zijn te vriendelijk, ik ben verantwoordelijk’

Door de onverwachte 0-2-nederlaag tegen Marokko maken de Rode Duivels het zichzelf heel erg moeilijk. Op de slotspeeldag tegen Kroatië moet er gewonnen worden om nog door te stoten naar de tweede ronde. Dat beseft bondscoach Roberto Martínez maar al te goed.

De voorbije dagen kwamen er enkele opvallende uitspraken uit de spelersgroep. Eden Hazard verkondigde onomwonden dat de verdediging te traag was, waarna Jan Vertonghen na het duel tegen Marokko, waarin de Belgen niet tot scoren kwamen, suggereerde dat misschien ook de aanvallers te traag waren. En dan is er nog het opmerkelijke interview van Kevin De Bruyne bij The Guardian, waarin hij verkondigde dat de Duivels “te oud” zijn om nog mee te doen voor de prijzen.

In het aparte interview bij de Franstalige openbare omroep RTBF gaf de bondscoach toe dat er ‘spanningen’ in de groep zijn. In het persmoment met de geschreven pers vermeldde Martinez dat niet. ‘Verliezen deed pijn. Het is de eerste keer sinds ik coach ben dat we een WK-wedstrijd met twee doelpunten verschil verliezen. Dit is dan ook een nieuwe situatie voor ons. Dat hebben we niet graag en dat verklaart het gedrag. Het gebeurt omdat het pijn doet, omdat we niet willen verliezen. Alle spelers waren teleurgesteld. Dan komt er negativiteit en zakt het vertrouwen. De spelers zijn te vriendelijk: ze zouden gewoon moeten zeggen dat het mijn verantwoordelijkheid is als we verliezen. Ik neem die verantwoordelijkheid ook. Ik moet de juiste beslissingen nemen om dit team te laten winnen’, aldus Martinez.

‘Het is duidelijk: wij moeten Kroatië kloppen en dan lost de situatie zichzelf op. Vanochtend was er hier een storm in Qatar en nu is de lucht helemaal opgeklaard. Het kan snel gaan. Gisteren was er al een familiedag en dat was goed om even uit die frustratie te stappen. Nu komt Kroatië eraan en dan zullen we zien of dit team gegroeid is, of het een einde van een cyclus is. Tegen Marokko hebben we een matchpunt niet benut, het tweede komt er nu aan.’

Tegen Marokko zag Martinez vooral ‘een gebrek aan spelplezier’. ‘We moeten aanvallen, maar creëerden niet genoeg kansen. Het is niet normaal om zo de controle te verliezen en de tegengoal te slikken. Dat ligt aan het collectief, niet aan individuele prestaties of een offday. We gebruiken onze ervaring niet zoals het hoort. Marokko leefde van de hoop om te scoren en te winnen, wij niet. Na het tegendoelpunt werden we te emotioneel. Tegen Kroatië is er geen foutenmarge meer. Dan zullen we zien waar we staan.’

Wedstrijdplan is klaar

‘Het wedstrijdplan voor Kroatië is er al, wie er speelt hangt af van de recuperatie na onze vorige wedstrijd, hoe de spelers trainen’, ging Martínez verder. ‘Meer snelheid in de ploeg brengen is een optie, maar je moet ook naar de balans kijken. We houden alle opties open. Kroatië is heel competitief, ze houden van hun nationale ploeg. Hun coach zit er al lange tijd. Ze hebben spelers die het verschil kunnen maken, zoals Ivan Perisic. Het team draait echter rond hun drie middenvelders (Modric, Brozovic en Kovacic, nvdr.). Als je hen wil afstoppen, moet je deze drie spelers aan banden leggen.’

Of we dat een hele wedstrijd zullen kunnen doen met Romelu Lukaku is nog een vraagteken. ‘Ik denk niet dat Romelu al 90 minuten aankan’, bekende de bondscoach. ‘Zondag voelde hij geen reactie na zijn korte invalbeurt. Vanuit medisch standpunt werd op de derde wedstrijd gemikt, dus we liggen voor op schema. De komende twee dagen gebruiken we om te zien hoelang hij tegen Kroatië kan spelen. We zullen beslissen of hij de wedstrijd kan starten, of beëindigen. Ik denk niet dat hij 90 minuten aankan. Maar we zitten natuurlijk nog drie dagen voor de wedstrijd.’

Wat wel zeker is, is dat het zonder revelatie Amadou Onana zal moeten gebeuren. De speler van Everton pakte tegen Marokko zijn tweede gele kaart en is daardoor geschorst voor de laatste wedstrijd. ‘De voorbije twee wedstrijden was hij onze indrukwekkendste speler. Wat mij betreft is hij echt een ontdekking’, was Martínez maandag lovend. ‘Het is niet normaal om nog zo jong te zijn, in de ploeg te komen en al meteen zo’n présence te hebben. We zullen hem missen en dat verontrust me toch. Het komt er nu op aan de beste structuur te vinden om Kroatië aan te pakken’.

Kevin De Bruyne bleef de voorbije twee wedstrijden ver onder zijn gebruikelijke niveau. De spelmaker komt te weinig aan de bal en lijkt bij balbezit te willen forceren, waardoor hij de openingen niet vindt. Een mogelijkheid is om KDB een rijtje achteruit te trekken richting het middenveld, meteen ook het sterkste punt bij de Kroaten. Dan hoeft er eveneens niet gezocht te worden naar een vervanger voor Onana. ‘Dat kan zeker. Ik heb Kevin al gebruikt als een valse 9, op de 10, links en rechts, op de 8 en tegen Marokko eindigde hij op de 6. Dat is geen probleem, al begrijp ik dat iedereen daar wel zijn eigen mening over heeft. Wedstrijden winnen, of verliezen, hangt echter niet van één aspect af. Natuurlijk moeten we proberen onze topspelers op hun beste niveau te krijgen. Momenteel presteert ons team nog niet op zijn volle potentieel. We moeten alle spelers op een hoger niveau krijgen, niet enkel de Bruyne. Dat is toch een probleem. De oorzaak ligt bij het spelplezier, dat er zondag niet was. De laatste pass kwam er daardoor maar niet uit. Iedereen werkte hard op het veld, maar plezier was er niet. Er zit veel talent in deze ploeg, maar we hebben het niet gebruikt.’