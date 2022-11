Martínez neemt het op voor KDB: ‘Ik begrijp waarom Kevin kwaad was’

Een wel heel opvallend beeld vlak voor rust in de WK-opener tussen België en Canada: vlak nadat Michy Batshuayi op assist van Toby Alderweireld de score had geopend voor de Duivels, ontstond er aan de bank een discussie tussen Kevin De Bruyne, bondscoach Roberto Martinez en Alderweireld.

De Bruyne liet eerder al weten dat hij een ‘passing game’ over de grond wou, zoals hij ook City gewoon is, om onder de Canadese pressing uit te geraken. Volgens de nummer drie van de laatste editie van de Gouden Bal werd te vaak de lange bal gehanteerd.

De bondscoach heeft begrip voor het standpunt van KDB, die niet in de wedstrijd zat en dat ook liet merken. “Ik begrijp waarom Kevin zo kwaad was”, vertelde hij donderdag tijdens een persmoment. “Kevin begrijpt het spel snel en hij ziet het dan ook als het niet loopt zoals het hoort. Als we Kevin kunnen bereiken, kan hij iets forceren, de openingen vinden. Hij kan een team dood maken met één pass. We konden hem alleen niet bereiken. De wedstrijd was in Canadese handen en dat frustreerde ons allemaal.”

Tijdens de rust zou de bondscoach zich in de kleedkamer kwaad gemaakt hebben. De 1-0 voorsprong stond wel op het bord, maar voor het overige was de Belgische eerste helft niet om aan te zien. “Ik heb een hele open relatie met mijn spelers. Als ik blij of niet blij ben, laat ik dat ook zien. Ik heb dat gedaan bij de rust en de reactie nadien was heel erg goed, zoals het hoorde. We namen de controle over, vonden de openingen.”

Het ging er heftig aan toe tussen KDB en Alderweireld tijdens de goal van de Belgen tegen Canada. © GETTY

Aanvoerder Eden Hazard leverde een “solide prestatie” af, voor het eerst sinds lang. “Eden kwam de bal vragen, was goed met de bal aan de voet en probeerde de ruimte op te zoeken. Het was een veeleisende wedstrijd en ik ben blij met wat hij heeft kunnen brengen. Hij heeft een moeilijke periode van twee jaar achter zich en ik ben heel blij voor hem. Eden is altijd heel loyaal geweest voor de nationale ploeg.”

Verdediging vast?

Voor de toernooistart was er kritiek op de verouderde defensie, met daarin de certitudes Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. De positie op rechts achterin was zowat de enige waarover nog geen duidelijkheid was. Uiteindelijk kreeg Leander Dendoncker de voorkeur op Zeno Debast en daarmee zal de verdedigende drietand voor de rest van het toernooi vastliggen. Naar een verdediging met vier zal Roberto Martinez niet snel teruggrijpen.

“Leander is altijd een betrouwbare speler. Wat belangrijk voor ons is, is dat hij helemaal fit is en de laatste wedstrijden weer speelde bij zijn club. Daardoor werd hij ook weer fysiek sterker”, vertelde de bondscoach donderdag tijdens een persmoment. “Je weet dat het bij een nieuwe club altijd een beetje duurt om je in te werken. Leander heeft echter al zo veel ervaring en heeft het gisteren/woensdag goed gedaan op die positie, tegen een sterke tegenstander.”

“Leander heeft dertig caps en wij werken bijna zes jaar samen. Hij heeft daarin goeie en minder goeie momenten gekend, zoals elke speler. Voor ons was het vooral belangrijk om op elke positie profielen te hebben. Nu hebben we Leander en Zeno Debast voor de positie op rechts. De voorbije drie wedstrijden waren niet altijd even makkelijk voor Zeno, maar we moesten hem die ervaring laten opdoen om een stand-in te hebben voor Leander. Centraal hebben we Toby Alderweireld en Wout Faes, en op links Jan Vertonghen en Arthur Theate. Zo hebben we zes spelers voor de drie posities en zij zijn allemaal klaar om op dit WK te spelen.”

De verdediging hield stand in het bijzonder moeizame duel tegen Canada. Na afloop werden er eerder vraagtekens geplaatst bij de prestaties van de centrale middenvelders Axel Witsel en Youri Tielemans. De inbreng van Amadou Onana na rust was een verademing. Of hij tegen Marokko meteen in de basis gaat, is nog niet helemaal duidelijk. “Met Amadou heb je een compleet ander profiel dan bij de andere verdedigende middenvelders. Hij is heel snel een hele belangrijke speler geworden. Wanneer hij in de ploeg komt, hangt van de omstandigheden af. Ik benadruk nogmaals dat het niet alleen om de startelf meer gaat, maar ook om de vijf wissels die je mag doorvoeren.”