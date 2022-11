Martinez over selectie: ‘Lukaku in groepsfase, zwaarste beslissing was Boyata’

Roberto Martínez maakte donderdagmiddag zijn selectie voor het WK bekend. De bondscoach reageerde daarbij op enkele hete hangijzers.

Ondanks een rondje mist spuien eerder deze week in de Franse sportkrant L’Equipe, maakt Romelu Lukaku gewoon deel uit van de 26-koppige WK-selectie. De Belgische topschutter aller tijden verblijft al een tijdje in België om in Antwerpen bij Lieven Maesschalck te revalideren. Wanneer hij speelklaar zal zijn, valt nog af te wachten, maar donderdag klonk de bondscoach toch weer hoopvol. ‘Medisch gezien is hij momenteel niet wedstrijdfit, dat is duidelijk’, vertelde Martinez. ‘Hij ondergaat een behandeling en heeft tot 24 uur voor onze eerste groepswedstrijd tijd om fit te geraken. Medisch gezien denken we dat hij een rol kan spelen in de groepsfase, maar alles kan snel veranderen en dus bekijken we het dag per dag en houden we de opties open. De voorbije drie dagen waren alleszins positief. Wij voelen dat hij de start van de tweede ronde kan halen.’

‘Het is echter geen speciale behandeling die hij krijgt’, onderstreepte de bondscoach. ‘Lukaku is een belangrijke speler voor ons en op medisch vlak doen we er alles aan om hem speelklaar te krijgen. We gebruiken daarvoor alle middelen die we ter beschikking hebben, zoals we vier jaar geleden deden voor Vincent Kompany en bij het EK voor Axel Witsel.’

Openda en Doku

Met vaste stand-in Michy Batshayi en Loïs Openda zitten er nog twee echte nummers 9 in de selectie. Dodi Lukebakio staat op de reservenlijst. Charles De Ketelaere, Jérémy Doku en routinier Dries Mertens mogen mee naar het WK. ‘Openda heeft dat speciale profiel en heeft tegen Polen in de Nations League getoond dat hij er klaar voor is. Ook De Ketelaere en Mertens waren geen lastige beslissingen. Mertens speelt bij Galatasaray veel meer dan de voorbije jaren bij Napoli en heeft ervaring op grote toernooien. Hij kan anderen stimuleren. Voor Charles loopt het nu zoals verwacht wat minder bij Milan, na een nochtans sterk begin. Het zal hem deugd doen om nu met de Duivels naar Qatar te mogen en daar weer ervaring op te doen. Zo zijn er zeven spelers die aan hun derde WK beginnen, negen aan hun tweede en tien WK-debutanten. Dat is een mooie mix.’

Een van die WK-debutanten is Jérémy Doku. Na EURO 2020 wordt het zijn tweede grote toernooi, al lijkt er voor hem niet meer dan een rol als supersub weggelegd. ‘Doku brengt altijd een glimlach op je gezicht en met zijn acties magie in de wedstrijd. Hij heeft niet veel minuten gespeeld, maar kwam onlangs wel twee keer 45 minuten in actie bij de U21 en haalt het fysieke niveau waarvoor wij hem nodig hebben. Wij geloven in zijn kwaliteiten.’

Denayer en Boyata?

Vooral Club Bruggeverdediger Dedryck Boyata thuislaten bleek een lastige beslissing voor de bondscoach. Vier jaar geleden was de centrale verdediger op het WK in Rusland nog de redder in nood door in de eerste groepswedstrijden de geblesseerde Vincent Kompany feilloos te vervangen in de basiself.

‘Enkele spelers haalden de selectie niet en dat waren geen makkelijke beslissingen, want ze waren belangrijk in de kwalificaties, maar nu moet voor een WK alles juist zijn. Ook de vorm van de dag komt daarbij kijken. De zwaarste beslissing was om Boyata thuis te laten. Hij is altijd voorbeeldig geweest bij de nationale ploeg. Ik heb hem erover gesproken en hij heeft er zoals altijd op gereageerd: voorbeeldig. Dat neemt niet weg dat het geen leuk gesprek is. Het is het moeilijkste aspect aan deze job’, aldus de bondscoach. ‘Denayer heeft bij zijn club dan weer een blessure aan de ribben opgelopen en die onzekerheid kost hem nu zijn positie. Het medisch risico was gewoon te groot om hem op te nemen in de WK-selectie.’

Opportuniteit voor Hazard

Dan over naar een ander heikel punt: de situatie van Eden Hazard. Die is overduidelijk bij Real Madrid. In alle competities samen kwam Hazard dit seizoen nog niet verder dan 229 minuten in zeven duels. Daarin liet hij één doelpunt en één assist optekenen. Volgens huiskrant Marca dringt Real dan ook aan op een vertrek tijdens de wintermercato. Op het WK lijkt er voor hem echter wel nog een belangrijke rol weggelegd.

‘Dit is een unieke kans voor Eden om te laten zien wat hij kan’, vertelde Martinez. ‘In het voetbal draait het om toewijding, kwaliteit en ervaring. Wel, Eden is meer toegewijd dan ooit, talent is er nog steeds en ervaring heeft hij zat. Het komt er nu enkel op aan hem meer matchritme te laten opdoen. Om de vier dagen komt er een wedstrijd aan.’