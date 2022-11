Martinez: ‘Penaltysave was psychologische boost’

Na de gelukkige overwinning tegen Canada kon bondscoach Roberto Martinez niet anders dan toegeven dat het niet goed was. Dat deed hij in een korte reactie aan de VRT.

“Dit was zó een lastige match”, zei de bondscoach. “Canada was beter dan wij. Ze wisten heel goed wat ze wilden doen.”

“We hadden verwacht dat ze er een feestje van zouden maken, dat ze veel emoties in de schaal zouden werpen op het hun eerste WK. Ze speelden heel direct, met veel snelheid. Wij hadden niet de helderheid om daar onderuit te voetballen.”

“Dan moet je op zoek naar andere wapens. Die penaltysave was een psychologische boost. Courtois hield ons in de match. Dankzij ons geloof, onze ervaring en onze verbondenheid konden we toch winnen.”

“Deze zege is eigenlijk belangrijker dan een zege met goed spel. Het toernooi is nog maar 5 dagen ver, er hebben al enkele toplanden verloren. Door te winnen, kun je groeien.”

“Het is duidelijk dat het niet goed is, maar als je dan toch kunt winnen, kun je daar op voortbouwen. Eerst moeten we uit de groepsfase geraken, vanaf dan moeten we klaar zijn als team en winnen we liefst ook met mooi spel.”