Martinez verrast: geen Hazard of Lukaku, wel Trossard en Mertens tegen Kroatië

Eden Hazard en Romelu Lukaku starten donderdag op de bank, in de alles-of-nietswedstrijd van de Rode Duivels tegen Kroatië, op de slotspeeldag in groep F van het WK in Qatar.

Dries Mertens en Leandro Trossard verschijnen aan de aftrap, terwijl Leander Dendoncker en Yannick Carrasco hun weg terugvinden naar de basis. Kevin De Bruyne draagt de aanvoerdersband.

Thibaut Courtois staat voor de honderdste keer tussen de palen bij de Belgen en mikt daarin op zijn vijftigste clean sheet. Achterin zet bondscoach Roberto Martinez de verwachte namen: Leander Dendoncker, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen vormen de driemansverdediging, net als in de opener tegen Canada.

De Bruyne werd een rij achteruit geschoven en komt centraal op het middenveld naast Axel Witsel terecht. Op de wingbacks staan Thomas Meunier (rechts) en Timothy Castagne (links). Voorin zal er met een valse 9 gespeeld worden, een mogelijk afwisselende rol tussen Leandro Trossard en Dries Mertens. Yannick Carrasco is de derde aanvaller.

De bondscoach speelde eerder al eens met een valse 9, in een oefeninterland van jaren geleden in Nederland.