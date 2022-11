Martinez zag zowel prestatie als resultaat tegenvallen: ‘Dit hadden we misschien nodig’

De Rode Duivels trekken met zorgen naar Qatar. Vrijdag verloren ze in Koeweit in hun laatste oefeninterland voor het WK met 2-1 van Egypte. Achteraf waren de Duivels en bondscoach Roberto Martinez ontgoocheld.

‘Het resultaat en de prestatie waren niet zoals we wilden’, stak Martinez na afloop bij rechtenhouder VTM van wal. ‘Maar waarschijnlijk was dit wel wat we nodig hadden. Je verwacht voor een WK een voorbereiding van drie, vier of vijf weken. Maar die hebben we niet. Het leek alsof de spelers vandaag aan het wachten waren tot het WK begon. Mentaal waren we niet klaar voor deze wedstrijd. We waren niet zuiver in balbezit, we waren emotioneel in onze prestatie. Deze nederlaag komt waarschijnlijk op het juiste moment. We moeten elke speler klaar krijgen voor wat komt. Je moet op dit niveau op je best presteren. Anders kan je niet winnen.’

Dries Mertens wees op de warmte in Koeweit. De aanvaller van Galatasaray was na rust Kevin De Bruyne komen aflossen. ‘Dit resultaat is zeker niet goed’, zei Mertens na afloop. ‘Het spel kan ook beter. Het was even wennen toen ik het veld opkwam, de warmte speelde op de adem. Het was daarom goed dat we deze wedstrijd speelden. Dit is niet de ideale voorbereiding. We hebben niet veel kansen tegengehad. Zelf konden we gevaarlijker zijn, maar dat komt wel. De automatismen in de ploeg moeten terugkomen. Maar dat komt goed. Dit is geen domper voor de ploeg. Het is beter dat dit nu gebeurt dan op het WK.’