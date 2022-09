Martinez zit schorsingsdag uit in Amsterdam

Diep in de toegevoegde tijd liep bondscoach Roberto Martinez nog tegen een rode kaart aan, donderdagavond in het met 2-1 gewonnen duel tegen Wales op de voorlaatste speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League.

Bij de rust stonden de Belgen na een degelijke eerste helft 2-0 voor tegen de rode lantaarn in de groep, maar na de pauze lukten de Welshmen al snel de aansluitingstreffer, waardoor het spannend bleef tot in de slotfase. Het zette zelfs de bondscoach aan tot onsportief gedrag. Bij een inworp voor Wales schermde Martinez buiten de lijnen de bal af om tijd te winnen. De Turkse ref Ali Palabiyik aarzelde niet en schoof de bondscoach meteen de rode kaart onder de neus. ‘Het is de eerste keer dat ik uitgesloten word’, bekende Martinez na afloop. ‘Ik was wat verrast met die rode kaart, maar ik aanvaard de beslissing van de ref. We zullen zien wat dat oplevert voor zondag. Ik heb goede assistenten die mijn plaats aan de zijlijn kunnen innemen.’

Volgens de UEFA-reglementen is een speler of teamofficial dan meteen automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Bij zware inbreuken komt de zaak voor de Disciplinaire Commissie, maar dat zal hier niet nodig zijn. In Amsterdam zal dus niet Roberto Martinez op de bank zitten, maar zal zijn eerste assistent Thierry Henry de honneurs waarnemen. De Belgen moeten er zondag met minstens drie doelpunten verschil winnen om de groepszege nog binnen te halen.