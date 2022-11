Mislukte WK-test: Rode Duivels gaan met 2-1 onderuit tegen Egypte

De Rode Duivels hebben vrijdagavond in het Koeweitse Jaber Al-Ahmad International Stadium hun laatste WK-test met 2-1 verloren van Egypte, dat zich niet eens kon kwalificeren voor Qatar.

De Belgen beleefden een dramatische avond in een Koeweitse heksenketel. Aanvallend werd er niet veel op de mat gebracht en bij elke Egyptische tegenaanval was het bibberen voor de onuitgegeven Belgische defensie, met daarin Toby Alderweireld, Zeno Debast en Arthur Theate.

Balverlies van Kevin De Bruyne leidde vlak na het halfuur de openingstreffer van Mohamed in, Trezeguet vuurde net na de rust het genadeschot af. Een veel te laag tempo weerhield de Belgen er van om nog deftig weerwerk te bieden. Een kwartier voor affluiten viel de aansluitingstreffer van een gretig ingevallen Loïs Openda toch nog uit de lucht, op voorzet van Yannick Carrasco, zowat de beste Belg op het veld. Een slotoffensief leverde vervolgens niets meer op. Ter herinnering: vier jaar geleden werd Egypte in de voorbereiding op het WK in Rusland nog vlotjes met 3-0 opzijgezet in het Koning Boudewijnstadion.

Foutje KDB

In een bijna uitverkocht stadion kregen de toeschouwers voldoende munitie om er reeds van bij de beginfase een heksenketel van te maken. Bij de Belgen was het Michy Batshuayi, de vervanger van de revaliderende Romelu Lukaku, die een hoofdrol opeiste. Eerst claimde de aanvaller van Fenerbahçe een strafschop nadat hij in de zestien was neergehaald, maar de Koeweitse VAR zag er geen graten in. Even later kegelde hij na een hoekschop tegen de deklat.

De Farao’s maakten daarentegen handig gebruik van de ruimte op de flanken. Ex-Anderlechtenaar Trezeguet (rechts) en Mahmoud Hassan (links) testten zo al snel de reflexen van Thibaut Courtois. Arthur Theate zag een plaatsbal dan weer op het dak van het doel belanden.

Met de drietand Mo Salah-Trezeguet-Hassan bevindt de weelde van Egypte zich voorin, maar net voorbij het halfuur was het Mostafa Mohamed die de score opende voor de Farao’s, die vanwege de vele Egyptische fans in het stadion er een thuiswedstrijd van maken. Hij profiteerde van balverlies van zowaar Kevin De Bruyne om Courtois met een plaatsbal in de linkerbenedenhoek te verschalken. De nul houden zat er dus ook deze keer weer niet in voor de Belgen. De laatste keer dat ze daarin slaagden, was in juni in Polen (0-1). Ook tegen Burkina Faso (3-0) moesten de Belgen geen tegendoelpunt incasseren, in alle overige duels dit jaar slikten ze minstens één tegentreffer.

Koud gepakt na rust

De chaos in de tribunes vertaalde zich vervolgens in chaos op het veld, van vloeiende acties was niet veel sprake meer. Eens in balbezit waren de Egyptenaren snediger richting doel, daar konden drie Belgische wissels bij de rust – Youri Tielemans, Dries Mertens en Loïs Openda kwamen in de ploeg – niets aan veranderen. Er was immers nog maar net afgetrapt toen Trezeguet een vrijgeleide kreeg richting doel en hij liet alleen voor een kansloze en in de steek gelaten Courtois de 2-0 niet liggen. De aansluitingstreffer van een gretig ingevallen Openda kwam te laat.

Het is een vliegtuig vol zorgen waarmee de Belgische selectie vrijdagavond meteen na de wedstrijd doorreist naar Qatar, waar zondag de WK-opener tussen het gastland en Ecuador gespeeld wordt en de Belgen volgende week woensdag voor het eerst de wei in moeten tegen Canada.