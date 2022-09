Nations Leagueselectie met Qatar in achterhoofd: alle ogen vrijdag op Roberto Martinez

Vrijdagmiddag om 12 uur maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de Nations Leagueduels van eind deze maand tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam).

Het gaat om de laatste twee speeldagen in groep 4 van de A-divisie. Na vier speeldagen staan de Rode Duivels met zeven punten op de tweede plaats, op drie punten van leider Nederland, dat zijn tweeluik opent met een verplaatsing naar Polen. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen op de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

Als Nederland niets laat liggen in Polen, wordt het slotduel in de ArenA een bijzonder zware opdracht voor de Belgen, aangezien bij een gelijke stand het onderlinge resultaat doorslaggevend is en nadien het onderlinge doelsaldo, en de Duivels enkele maanden geleden op de Heizel met 1-4 onderuitgingen tegen Oranje. Daardoor is er in dat geval een zege met vier doelpunten verschil nodig in de Nederlandse hoofdstad.

In juni gingen de Rode Duivels nog voor de bijl tegen Nederland. © GETTY

Belangrijker dan de Nations League is het WK in Qatar, dat reeds om de hoek loert. De selectie van vrijdag is de laatste vooraleer de bondscoach medio november zijn 26-koppige selectie voor het WK moet indienen. De Rode Duivels starten de verkorte WK-voorbereiding op maandag 14 november in Tubeke, reizen een dag later reeds af naar Koeweit om er vrijdag 18 november een oefenwedstrijd tegen Egypte af te werken en vervolgens van daaruit door te reizen naar Qatar. Vijf dagen later volgt immers al de eerste groepswedstrijd tegen Canada. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december vicewereldkampioen Kroatië partij.

Veel namen

De verwachting is dan ook dat de bondscoach met het WK in het achterhoofd vrijdag een uitgebreide selectie zal presenteren, om nog verschillende opties open te houden en spelers aan een laatste test te onderwerpen, of sommigen onder hen een laatste kans te geven om zich in de gunst te spelen. Voor de Nations League-duels van juni riep hij een wel erg uitgebreide kern van liefst 32 spelers samen.

De vier doelmannen Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels en Matz Sels mogen alvast op beide oren slapen. Of er daadwerkelijk ook vier doelmannen meevliegen naar Qatar, zal over twee maanden blijken. Voor het EK van twee jaar geleden selecteerde de bondscoach er slechts drie, maar toen was Casteels wel geblesseerd uitgevallen.

Lukaku zal er niet bij zijn door een blessure. © GETTY

Achterin staan de meeste vraagtekens achter de naam van Jason Denayer, die na zijn vertrek bij Lyon nog steeds zonder ploeg zit. Thomas Foket kwam dit seizoen vanwege een hamstringblessure nog niet in actie en zal er bijgevolg niet bij zijn. Daarnaast maakten heel wat verdedigers een transfer en valt het af te wachten of dat een invloed heeft op de selectiepolitiek van de bondscoach. Middenvelder Axel Witsel werd de laatste weken door Diego Simeone bij Atlético dan weer uitgespeeld als verdediger en mogelijk ziet Martinez daar ook wel een optie in. In Polen koos hij voor het eerst voor een driemansverdediging met naast Toby Alderweireld en Jan Vertonghen ook Leander Dendoncker en die leverde een secure prestatie af.

Op het middenveld mogen we de gebruikelijke namen verwachten in de selectie. Roméo Lavia leek na een uitstekend seizoensbegin op weg naar een eerste oproepingsbrief, maar viel geblesseerd uit bij Southampton en lijkt het komende tweeluik niet te halen. Voorin zal er gezocht moeten worden naar een vervanger voor Romelu Lukaku. De Belgische topschutter aller tijden viel eind vorige maand op training bij Inter uit met een dijbeenblessure en kwam sindsdien niet meer in actie.