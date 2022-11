Amadou Onana benadrukt: ‘Ik ben niet de nieuwe Fellaini’

Voor Onana was het woensdag tegen Canada nog maar zijn derde cap bij de Rode Duivels. Hij was de vervanger van de bij de rust in de kleedkamer gebleven Youri Tielemans, die voor de pauze geen antwoord had gevonden op de hoge pressing van de Canadezen.

Onana speelde echter alsof hij al jaren bij de nationale elf stond en voegde een gezonde dosis lef en arrogantie aan het spel van de Belgen toe. In die mate zelfs dat hij tot de kanshebbers voor een basisplaats wordt gerekend in het eerstvolgende duel van de Duivels, zondag tegen Marokko. Tielemans zou daardoor wel naar de bank verhuizen en dat is een scenario dat de bondscoach niet meteen genegen is. Hans Vanaken werd in Koeweit tegen Egypte dan weer getest als stand-in op die positie, maar kwam daar evenmin goed uit de verf.

“Schrik om hier te staan, op dit WK? Ik heb nooit schrik”, verklaarde Onana vrijdag zelfverzekerd tijdens het persmoment. “Ik probeer gewoon mijn kwaliteiten te tonen en dan is het aan de coach om te beslissen. Elke speler heeft zijn specifieke kwaliteiten. Bij mij zijn dat power, drive en fysiek. Ik kan zowel met Axel Witsel, Youri Tielemans als Hans Vanaken samenspelen. Naast Witsel staan, geeft je wel vertrouwen. Hij steunt je, geeft je raad, stuurt bij.”

Onana wordt wel eens omschreven als een echte box-to-box, een rol die hij ook bij Everton min of meer krijgt. Qua stijl doet hij denken aan Marouane Fellaini. “Dat beschouw ik als een complement. Maar ik probeer niet de nieuwe Fellaini te zijn, wel de best mogelijke versie van mezelf. Toen ik klein was, keek ik vooral op naar Paul Pogba. Ik probeer van iedereen bij te leren en heb het geluk hier met geel getalenteerde spelers te mogen samenwerken.”

