Roberto Martinez na nederlaag tegen Marokko: ‘Match ontglipte ons bij eerste tegengoal’

‘Dit is een moeilijk resultaat’, verklaarde bondscoach Roberto Martinez bij Sporza/RTBF na de 0-2 nederlaag van de Rode Duivels in het tweede WK-groepsduel tegen Marokko.

Na de moeizame 1-0 zege tegen Canada was er vooral in de eerste helft beterschap te merken tegen de Marokkanen, maar de Leeuwen van de Atlas mepten de Duivels toch tegen het canvas. Sabiri bracht de Marokkanen in de 73ste minuut op voorsprong met een scherp aangesneden vrije trap, waarbij Courtois niet vrijuit ging.

‘Samen analyseren’

‘De eerste tegengoal had veel impact op de uiteindelijke uitslag’, stelde Martinez. ‘Het was een goede trap.’ De Spanjaard erkende dat België had moeten scoren in de eerste helft. ‘We hadden enkele goede momenten, maar creëerden geen duidelijke kansen’, aldus de Spanjaard. ‘We hadden een paar halve kansen. Toen we dat tegendoelpunt slikten, veranderde de match drastisch. We verloren toen onze kalmte. De Marokkanen speelden met veel volk achter de bal, en we konden hun muur niet slopen. De match ontglipte ons bij die eerste tegengoal. Deze wedstrijd moeten we nu samen analyseren. We moeten reageren in de derde match.’

Op de slotspeeldag in groep F neemt België het donderdag op tegen vicewereldkampioen Kroatië, dat om 17 uur nog tegenover Canada staat.