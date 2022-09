Roberto Martínez neemt debutant Zeno Debast en clubloze Jason Denayer bij laatste selectie voor WK

Bondscoach Roberto Martínez heeft vrijdag zijn selectie voor de laatste twee Nations Leagueduels bekendgmeaakt. In de 30-koppige kern is er ook plek voor de 18-jarige Zeno Debast en Jason Denayer, die sinds juli zonder club zit.

Debast heeft nochtans amper twintig wedstrijden als profvoetballer op de teller staan. Ook voor de beloften kwam hij nooit in actie, hij gaat dus rechtstreeks van de U19 naar de Rode Duivels. ‘Zijn selectie is geen verrassing, want hij was eerder al outstanding bij onze min 19-jarigen en hij blijft progressie maken. In juni was hij licht geblesseerd en kon hij niet in actie komen met de beloften, maar achter de schermen werkte hij reeds met de Rode Duivels en zo konden we hem aan het werk zien. Nu heeft hij een indrukwekkend seizoensbegin met Anderlecht achter de rug. Hij is een uitstekende jonge speler met veel potentieel. De timing is uitgelezen en nu krijgt hij de kans om te tonen wat hij kan.’

Martínez selecteerde Jason Denayer, maar hij zal niet spelen tegen Wales of Nederland. De centrale verdediger zit sinds zijn vertrek bij Lyon op het einde van vorig seizoen zonder club en zal bij de nationale ploeg alleen trainen, zo vertelde de bondscoach. Ter verduidelijking: zijn laatste officiële wedstrijd in clubverband dateert van 14 april, toen hij met Lyon de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League met 0-3 verloor van West Ham.

‘Het is belangrijk dat we een context meegeven: Jason is 27 jaar, heeft veel kwaliteiten, heeft Champions League gespeeld en droeg ons shirt in zeven van de acht WK-kwalificatiewedstrijden. Hij is een belangrijke speler voor ons en nu moeten we er dan ook zijn voor hem. Met ons meetrainen zal hem deugd doen, maar als je geen wedstrijden speelt in clubverband, kan je ook niet bij de nationale ploeg spelen. Zonder club, geen WK. Als je geen werkgever hebt, kan je moeilijk op je beste niveau geraken.’

Romelu Lukaku is er niet bij. De Belgische topschutter aller tijden is bij Inter al een tijdje out met een blessure aan het bovenbeen en kwam sinds vorige maand niet meer in actie bij Inter. ‘Rom boekt progressie en zijn behandeling gaat in de goede richting. We verwachten hem dan ook weer snel fit bij zijn club. Bij een dergelijke blessure komt het er vooral op aan een terugval te vermijden, want dan zou het WK onder druk komen te staan. Natuurlijk wilden we hem graag hier hebben, maar daar betaal je dus wel een prijs voor. Hij moet eerst 100 procent fit zijn.’

Als extra aanvaller kwam Dodi Lukebakio zo weer bij de selectie. Divock Origi en Christian Benteke werden niet opgeroepen en kunnen stilaan een definitief kruis maken over hun WK-ambities. ‘Dodi heeft een specifiek profiel dat wij kunnen gebruiken. Hij keerde terug van Wolfsburg, waar hij het eind vorig seizoen niet makkelijk had, naar Hertha en toonde daarbij veel volwassenheid. Op zijn positie heeft hij veel concurrenten, die ook een transfer maakten, maar zij speelden dit seizoensbegin minder. In totaal volgen wij zo 55 spelers.’

België speelt tegen Wales en Nederland zijn laatste twee wedstrijden in groep 4 van de A-divisie. Na vier speeldagen staan de Rode Duivels met 7 op 12 op de tweede plaats, op drie punten van leider Nederland. Oranje opent zijn tweeluik met een verplaatsing naar Polen. Dat staat derde met vier punten, Wales sluit de rij met een punt. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep.