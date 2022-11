Roberto Martínez: ‘Ongelooflijk hoe Belgische media zijn meegegaan in fake news’

Nadat Thibaut Courtois en Eden Hazard dinsdagmiddag al terugkwamen op de gebeurtenissen en de spanningen na de wedstrijd tegen Marokko, gaf ook Roberto Martínez zijn mening over de feiten.

‘We hebben misschien te veel geluisterd naar de negativiteit en kritiek van buitenaf’, begon Roberto Martínez aan zijn persconferentie voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Kroatië van donderdag. ‘Maar het was ook frappant om te zien dat er zoveel Belgische media zijn meegegaan in de verhalen van fake news. Momenteel lijken ze precies meer te zoeken naar negativiteit in plaats van te genieten van de generatie die er nu is en ze zo ver mogelijk te laten raken in dit toernooi. Het is een les voor iedereen zodat de fans, de échte fans, van de Rode Duivels kunnen genieten van dit WK’, was de bondscoach erg duidelijk.

Daarna kwam hij ook even terug op het specifieke verhaal van L’Equipe dat Eden Hazard en Jan Vertonghen zouden gevochten hebben na de match tegen Marokko. ‘Ik weet niet vanwaar het verhaal komt, maar ik zou er als journalist niet op ingaan. Wie dat verspreid heeft, heeft een geweldige owngoal gescoord voor onze ploeg. Geniaal voor wie het bedacht heeft.’

Kunnen we donderdag al meteen Lukaku terug verwachten in de basis? Op die vraag kon Martínez geen duidelijk antwoord geven. ‘Hij is een belangrijke speler voor onze ploeg, zeker in de zone van de waarheid. Als hij in de spits staat, kunnen we als ploeg zeer direct voetbal spelen. Maar hij is ook een leidersfiguur in onze ploeg. Ik weet nog niet of hij morgen zal starten.’

Tot slot blikte Martínez vooruit naar de match tegen Kroatië. ‘Dat we niet de resultaten gehaald hebben die we voor het toernooi voor ogen hadden, is wel duidelijk. Maar dit zijn van die situaties waarin je als groep sterker wordt. En nu moeten we de tweede kans die ze ons hebben gegeven met beide handen grijpen.’

