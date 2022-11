Rode Duivels in verboden opwarmshirt op ploegfoto

De Rode Duivels hebben vrijdag in Qatar voor de traditionele ploegfoto geposeerd. Ze gingen op de foto in het rode wedstrijdshirt, maar ook in het door de FIFA verboden opwarmshirt, een kleurrijk truitje met de regenboogkleuren.

In beide versies van de ploegfoto draagt Eden Hazard de One Love-aanvoerdersband en de foto’s werden op Twitter gepost met de boodschap ‘One Love’. De aanvoerders van zeven Europese deelnemers zouden op het WK een armband dragen als steunbeweging aan de One Love-beweging, maar dat was niet naar de zin van de Wereldvoetbalbond, die dreigde met sportieve (gele kaarten) en financiële sancties.