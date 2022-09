Rode Duivels met moeite voorbij Wales in uitwuifwedstrijd

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 2-1 gewonnen van Wales, op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League.

Kevin De Bruyne opende op aangeven van Michy Batshuayi na 10 minuten de score in het Koning Boudewijnstadion, in deze uitwuifwedstrijd voor het WK in Qatar, dat pas over iets minder dan twee maanden van start gaat. Batshuayi verdubbelde met de rust in zicht de voorsprong, deze keer na een assist van De Bruyne.

De wedstrijd leek gespeeld, maar Kieffer Moore gaf de Welshmen vlak na de pauze weer hoop met de aansluitingstreffer. Verder kwamen de bezoekers niet meer, na een erg matige tweede helft van de Belgen. In de toegevoegde tijd kreeg Roberto Martinez nog rood wegens onsportief gedrag. Bij een inworp voor Wales schermde de bondscoach buiten de lijnen de bal af.

Op het vlak van efficiëntie maakten de bijzonder matig gestarte Belgen indruk in de openingsfase, want de eerste bal richting het doel van de Welshe doelman Wayne Hennessey leverde meteen een doelpunt op. Michy Batshuayi zette zich goed door op rechts, behield het overzicht en vond de afgehaakte Kevin De Bruyne, die van in de zestien zijn 25e treffer voor de nationale ploeg tegen de netten schoof. Ei zo na was het 2-0, deze keer kwam het gevaar van op links: Yannick Carrasco mocht op wandel op en bediende Youri Tielemans, die voorlangs besloot.

Kevin De Bruyne

Nadien stapelden de Belgische kansen zich op en was er van efficiëntie geen sprake meer. KDB was veruit de bedrijvigste Belg en knalde de beste mogelijkheid op de paal, in de herneming geraakte een eveneens vinnige Carrasco niet voorbij Hennessey.

Voor de 2-0 draaiden De Bruyne en Batsman de rollen om. KDB ging deze keer door op rechts en vond zijn spits aan de tweede paal, waar Batshuayi maar binnen te duwen had. De aanvaller van Fenerbahçe deed zo wat hij in vrijwel elke wedstrijd doet voor de Rode Duivels: scoren. In 46 caps zit hij nu aan 26 doelpunten, een waanzinnig gemiddelde.

Het leek bij momenten te makkelijk te gaan – het was ook een gehavend Wales dat naar de Heizel was afgezakt. Meer dan een gevaarlijke stilstaande fase kregen de bezoekers niet afgedwongen. Meer dan een spectaculaire parade van Thibaut Courtois leverde het niet op.

Net als in de eerste helft startten de Belgen na de pauze niet scherp. Eden Hazard was net voordien onderuitgetrapt door Chris Mepham toen Kieffer Moore als een duiveltje uit een doosje de aansluitingstreffer voorbij Courtois in doel kopte: 2-1 en zo werd de nul achterin nog maar eens niet gehouden. Debutant Zeno Debast leek ook niet helemaal vrijuit te gaan bij het tegendoelpunt, voor het overige hield de Anderlecht-verdediger vrij goed stand. Het blijft echter afwachten met wie de bondscoach op rechts in zijn driemansverdediging het WK zal starten. Eden Hazard, die stilaan in balans begint te liggen met Leandro Trossard, toonde veel goede wil, maar werd te weinig bij het spel betrokken.

Voor België was het de laatste thuiswedstrijd voor de start van het WK. Zondag sluiten ze hun Nations League-campagne af in en tegen Nederland, dat met 0-2 ging winnen in Polen. Oranje telt zo nog steeds drie punten voorsprong op België en aangezien de Duivels enkele maanden geleden met 1-4 onderuitgingen tegen Nederland, zal er in een uitverkochte ArenA met minstens drie doelpunten verschil gewonnen moeten worden. Bij een gelijke stand is immers het onderlinge resultaat doorslaggevend, nadien het onderlinge doelsaldo en pas daarna het doelsaldo in alle groepswedstrijden. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt en waarvoor België een kandidaat-organisator is.

Het duel van zondag in Amsterdam is vooral het laatste vooraleer bondscoach Roberto Martinez in november zijn 26-koppige selectie voor het WK moet indienen. De Rode Duivels starten de verkorte WK-voorbereiding op maandag 14 november in Tubeke, reizen een dag later reeds af naar Koeweit om er vrijdag 18 november een oefenwedstrijd tegen Egypte af te werken en vervolgens van daaruit door te reizen naar Qatar. Vijf dagen later volgt immers al de eerste groepswedstrijd tegen Canada. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december vicewereldkampioen Kroatië partij.