Rode Duivels oefenen in WK-aanloop in Koeweit tegen Egypte

De Rode Duivels werken op vrijdag 18 november (16u Belgische tijd) in hun WK-voorbereiding in Koeweit een eerste en meteen ook laatste oefeninterland af tegen Egypte, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag.

De Rode Duivels verzamelen op maandag 14 november in het Proximus Basecamp in Tubeke. Daags nadien vliegen ze naar Koeweit. Meteen na de wedstrijd in Koeweit, die gespeeld wordt in het Jaberstadion in de hoofdstad, vliegt de selectie door naar het basiskamp in Qatar. Vijf dagen later volgt immers al de eerste groepswedstrijd tegen Canada.

‘Dit biedt de mogelijkheid om ons op een specifieke manier op een groot toernooi voor te bereiden met de focus op de bijzondere invulling van onze tijd. Spelen tegen een Afrikaanse tegenstander in een land in het Midden-Oosten voldoet in dit opzicht aan alle facetten van onze voorbereiding’, klinkt het bij bondscoach Roberto Martinez. Ook vier jaar geleden werd er in aanloop naar het WK een oefeninterland afgewerkt tegen Egypte. In het Koning Boudewijnstadion werd er toen met 3-0 gewonnen, na doelpunten van Romelu Lukaku, Eden Hazard en Marouane Fellaini.

De Rode Duivels openen hun WK woensdag 23 november tegen Canada. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december vicewereldkampioen Kroatië partij. De wedstrijden tegen Canada en Kroatië worden in het Ahmad Bin Ali-stadion in Al Rayyan afgewerkt, die tegen Marokko in het Al Thumama-stadion in Doha.