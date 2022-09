Rode Duivels showen donderdag tegen Wales nieuwe shirt

De Rode Duivels zullen donderdagavond in het Nations League-duel in Brussel tegen Wales hun nieuwe thuistenue tonen aan het publiek. De Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) maakte het ontwerp samen met adidas maandag officieel bekend.

Het nieuwe overwegend rode shirt van de Rode Duivels, waarin ook de Red Flames en de andere nationale ploegen zullen aantreden, heeft op beide mouwen een opvallende vlammenprint. Diezelfde vlammen zijn ook op de rood-zwarte kousen te vinden. ‘Het is een herinnering aan wat tegenstanders kunnen verwachten van een wedstrijd tegen een Belgisch team’, klinkt het.

Het tenue, waarmee Kevin De Bruyne en co in november naar het WK in Qatar trekken, bestaat verder uit zwarte shorts en de spelersnamen en -nummers, ook die voor de fans, zijn geel.

Het nieuwe thuistenue is vanaf vandaag/maandag beschikbaar op adidas.com, de webshop van de Belgische voetbalbond en bij geselecteerde retailers.