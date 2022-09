Rode Duivels staan in Nederland voor belangrijke WK-test

Met een verplaatsing naar de Johan Cruijff ArenA in de hoofdstad Amsterdam voor de 129e Derby der Lage Landen tussen België en Nederland sluiten de Rode Duivels zondagavond de groepsfase van de Nations League af.

Het gaat om een duel op de zesde en tevens laatste speeldag in groep 4 van de A-divisie. Oranje telt nog steeds drie punten voorsprong op België en aangezien de Duivels enkele maanden geleden met 1-4 onderuitgingen tegen Nederland, zal er in een uitverkochte ArenA met minstens drie doelpunten verschil gewonnen moeten worden. Bij een gelijke stand is immers het onderlinge resultaat doorslaggevend, nadien het onderlinge doelsaldo en pas daarna het doelsaldo in alle groepswedstrijden. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt en waarvoor België een kandidaat-organisator is.

Het duel in Amsterdam is vooral het laatste vooraleer bondscoach Roberto Martinez in november zijn 26-koppige selectie voor het WK moet indienen. De Rode Duivels starten de verkorte WK-voorbereiding op maandag 14 november in Tubeke, reizen een dag later reeds af naar Koeweit om er vrijdag 18 november een oefenwedstrijd tegen Egypte af te werken en vervolgens van daaruit door te reizen naar Qatar. Vijf dagen later volgt immers al de eerste groepswedstrijd tegen Canada. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december vicewereldkampioen Kroatië partij.

Het is dus de laatste keer dat de Belgische spelers zich in de gunst van Martinez kunnen spelen. De Belgische bondscoach zal zijn troepen echter vanuit de tribunes moeten schouwen, aangezien hij een schorsingsdag uitzit na zijn rode kaart van donderdag tegen Wales. Bovendien wordt het de belangrijkste test met het oog op het WK: een wedstrijd met inzet, op verplaatsing en tegen een topland. Dat kan van Egypte niet gezegd worden. De farao’s zijn er eind dit jaar niet eens bij op het WK. Martinez ziet het duel in de ArenA dan ook als een “ideale WK-voorbereiding”. Aangezien er slechts drie dagen zitten tussen beide interlands, zullen er wel wissels doorgevoerd worden, al hoeven er ook niet te veel verwacht te worden. De posities in het type-elftal liggen nagenoeg allemaal vast, op uitzondering van de positie op rechts in de driemansverdediging. Tegen Wales debuteerde daar de amper achttienjarige Zeno Debast, naast routiniers Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

Een basisplaats voor Wout Faes behoort tot de mogelijkheden, Leander Dendoncker liet in het vorige tweeluik op die positie een meer dan degelijke indruk na, maar ziet zichzelf eerder als middenvelder. Net als Axel Witsel, die momenteel bij Atlético achterin moet depanneren. Dedryck Boyata en Jason Denayer zijn onbeschikbaar. Timothy Castagne zou in principe een rijtje achteruit kunnen worden geschoven. Castagne kan op de rechterwingback ook de positie van Thomas Meunier innemen, met wie hij in balans ligt. Meunier startte donderdag tegen Wales en leverde een goede partij af. Voorin is het opnieuw uitkijken naar de prestatie van Michy Batshuayi als vervanger van de geblesseerde Romelu Lukaku en zijn de ogen weer maar eens gericht op Eden Hazard, die bij Real maar moeizaam van de bank geraakt en het gebrek aan wedstrijdritme tegen Wales niet kon verstoppen. Leandro Trossard ligt op die positie alvast op de loer.