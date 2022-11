Rode Duivels staan voor laatste WK-test tegen Egypte

De Rode Duivels staan vrijdagnamiddag (Belgische tijd) voor de oefeninterland tegen Egypte, in het imposante Jaber Al-Ahmad International Stadium in Koeweit.

Nadien reist de selectie meteen door naar Qatar, waar zondag de WK-opener tussen het gastland en Ecuador gespeeld wordt en de Belgen volgende week voor het eerst de wei in moeten tegen Canada. Het oefenduel tussen de Afrikaanse vicekampioen is dus de enige test die bondscoach Roberto Martinez nog rest, vooraleer het in Qatar voor de knikkers is. Het type-elftal voor het WK zal in Koeweit echter nog niet helemaal te zien zijn. Canada is als tegenstander ook niet te vergelijken met de Egyptenaren. “Het komt er op aan ons klaar te stomen voor het WK. Dat doen we door spelers nog minuten te gunnen en partnerships op het veld uit te testen. Het duel tegen Egypte is dan ook een perfecte stap richting het WK”, vertelde de bondscoach donderdag tijdens het persmoment.

Vooral achterin zijn er nog wel wat vraagtekens. Toby Alderweireld is zeker van een basisplaats, maar Jan Vertonghen is nog wat onzeker na een kuitblessure. Als de Belgische recordinternational niet speelt, is Arthur Theate achterin de enige linkspoot die overblijft. Ook Wout Faes kan links achterin de driemansverdediging uit de voeten. Op rechts zijn er speelkansen voor Leander Dendoncker, na een meer dan geslaagde test in de Nations League tegen Polen. Dendoncker ziet zichzelf echter eerder als middenvelder en speelt ook op die positie in de Premier League bij Villa. Alderweireld geeft de voorkeur aan de positie centraal achterin. Thibaut Courtois is een zekerheid in doel.

Centraal op het middenveld lijken de meeste speelkansen voor het partnership tussen Axel Witsel en Youri Tielemans, die stilaan weer richting zijn beste niveau groeit. In Nederland was er in de Nations League nog een basisplaats voor Amadou Onana, een optie die wat meer defensieve stabiliteit in de ploeg brengt. Dat lijkt echter vooral een koppeltje te worden in wedstrijden waarin de Belgen dreigen achteruit gedrukt te worden. Op de wingbacks is Thomas Meunier (rechts) na een jukbeenbreuk speelklaar, al moet de speler van Borussia Dortmund wel met een masker aantreden. Op links gaat het tussen Yannick Carrasco en Timothy Castagne, al is de keuze voor de aanvallend sterke Carrasco logischer. Voorin zullen er vanwege de blessure van Romelu Lukaku speelminuten zijn voor Michy Batshuayi en Loïs Openda.

In de pockets verschijnen aanvoerder Eden Hazard en Kevin De Bruyne aan de aftrap. Leandro Trossard is er niet bij, maar zal wel speelklaar geraken voor de Belgische WK-opener tegen Canada. Derde doelman Koen Casteels is ziek. Ook vier jaar geleden werd er in aanloop naar het WK een oefeninterland afgewerkt tegen Egypte. In het Koning Boudewijnstadion werd er toen met 3-0 gewonnen, na doelpunten van Romelu Lukaku, Eden Hazard en Marouane Fellaini. Het wordt nog maar de vierde confrontatie tussen beide landen. Verrassend genoeg staat de stand met 2-1 in het voordeel van de Egyptenaren. Zowel in maart 1999 (0-1) als in februari 2005 (4-0) trokken ze in een oefeninterland aan het langste eind. Tot een match met inzet tussen beide landen kwam het nog nooit. De Egyptische sterspeler Mo Salah was eerder deze week bij de selectie in Koeweit, maar hij reisde donderdag af naar het nabijgelegen Dubai voor de uitreiking van de Globe Soccer Awards. Daar werd hij door de fans verkozen tot beste speler van het jaar. De verwachting is dat Salah terugreist naar Koeweit om de oefeninterland tegen de Belgen te spelen.