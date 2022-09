Rode Duivels tonen nu ook uittruitje in Tomorrowland-thema

De Rode Duivels spelen zondagavond in hun laatste groepswedstrijd van de Nations League in en tegen Nederland voor het eerst in hun nieuwe uittenue. De Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) en adidas stelden het ontwerp waarmee de Belgen naar het WK in Qatar gaan vrijdag voor.

De basiskleur is wit ‘uit respect voor een lange geschiedenis van Belgische uittenues’ en de spelersnamen en -nummers worden in het paars afgedrukt. De ontwerpers gingen een samenwerking aan met de organisatoren van het festival Tomorrowland en willen met het nieuwe tenue ’tijdens deze woelige periode op een positieve en ludieke manier oproepen tot LOVE’.

Donderdag toonden Kevin De Bruyne en co voor eigen publiek tegen Wales al het nieuwe thuistenue, met opvallende vlammenprint op de mouwen.