Romelu Lukaku valt drie weken voor WK-start opnieuw geblesseerd uit

Romelu Lukaku is opnieuw geblesseerd aan de linkerdij. Dat bevestigt zijn club Inter Milaan maandag na medisch onderzoek.

De Belgische topschutter aller tijden komt deze week al zeker niet in actie. Daarna wordt zijn toestand geëvalueerd, klinkt het. Voor de Rode Duivels is dit een tegenvaller in aanloop naar de wereldbeker in Qatar, die over drie weken begint.

De 29-jarige Lukaku maakte pas vorige week zijn comeback nadat hij eind augustus was uitgevallen met een spierblessure. Tijdens een korte invalbeurt in de Champions League tegen Viktoria Pilsen (4-0) pikte ‘Big Rom’ meteen een doelpuntje mee. Afgelopen zaterdag speelde de aanvaller ruim twintig minuten in het gewonnen competitieduel tegen Sampdoria (3-0).

Door deze nieuwe blessure moet Lukaku alvast een kruis maken over de verplaatsing naar Bayern München, dinsdagavond op de slotspeeldag van de Champions League. Beide ploegen zijn al geplaatst voor de achtste finales. Zondagavond speelt Inter voor de competitie bij Juventus.

De Rode Duivels rekenen meer dan ooit op een fitte topschutter (68 goals in 102 interlands) voor het WK in Qatar. De Belgen spelen op 23 november hun eerste groepsmatch tegen Canada. Daarna volgen duels met Marokko (27 november) en vicewereldkampioen Kroatië (1 december).