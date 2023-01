Sollicitatieprocedure nieuwe bondscoach afgesloten, zonder Henry: ‘Heb me niet aangeboden’

Nu de deadline voor het insturen van sollicitatiebrieven sinds gisterenavond/middernacht verstreken is, komt de zoektocht naar een nieuwe bondscoach in een nieuwe fase terecht. En dat zonder Thierry Henry, die zijn cv niet opstuurde naar de Belgische voetbalbond.

In de Belgische media werd assistent-bondscoach Thierry Henry naar voren geschoven als een mogelijke kandidaat. Romelu Lukaku, Toby Alderweireld en Loïs Openda zien in hem alvast de ideale opvolger. Henry heeft naar eigen zeggen echter geen cv ingestuurd. ‘Ik wens duidelijk te maken dat ik nooit de Belgische Voetbalbond gecontacteerd heb om mijn diensten als bondscoach aan te bieden, in tegenstelling tot hetgeen er geschreven is in artikels’, bekent Henry dinsdag bij Sky Sports. ‘Het is belangrijk dat de waarheid verteld wordt.’

De taskforce, met daarin naast KBVB-CEO Peter Bossaert ook bestuurders Sven Jaecques (Antwerp) en Pierre Locht (Standard), en voormalig vicevoorzitter Bart Verhaeghe (Club Brugge), start nu het selectieproces op en zou volgens mediaberichten vrijdag reeds samenzitten om de kandidaten te bestuderen. In een ideaal scenario wordt voor het einde van deze maand de nieuwe bondscoach voorgesteld. Eind maart volgt voor hem al de vuurdoop, op de eerste speeldag in groep F van de kwalificaties voor het EK van 2024 in Duitsland. Met een verplaatsing naar de Friends Arena in Solna om er Zweden in de ogen te kijken, wacht voor de Duivels meteen de lastigste opdracht in deze kwalificaties, waarin Oostenrijk, Azerbeidzjan en Estland de overige tegenstanders zijn. De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Duitsland, dat als organisator automatisch gekwalificeerd is. Voor de overige drie EK-plaatsen wordt er via barrages in de Nations League gespeeld.

Voorlopig is het nog koffiedik kijken wie de opvolger wordt van Roberto Martinez. De Spanjaard kondigde tijdens de persconferentie na de vroegtijdige WK-uitschakeling in de groepsfase met opwellende tranen in de ogen zijn afscheid aan, na een ambtstermijn van 6,5 jaar. Intussen is Martinez al aan de slag bij Portugal, waar hij een contract ondertekende tot na het WK van 2026. Een zware uitdaging, want hij is er de opvolger van succescoach Fernando Santos en krijgt er meteen met het probleem Cristiano Ronaldo af te rekenen. CR7 verloor in Qatar zijn basisplaats en verliet het toernooi via een achterpoortje in tranen. Intussen verdient hij de kost in Saoedi-Arabië, in niet meteen de meest hoogstaande competitie ter wereld.

Maar ook België beleefde hoogdagen, met als absolute uitschieter de derde plaats op het WK van 2018 in Rusland, het beste resultaat in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Daarnaast stonden de Rode Duivels jarenlang op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Ook Martinez’ opvolger wacht dus een stevige uitdaging. In de Belgische media worden alvast de namen van Hervé Renard en Andrea Pirlo gedropt, ook assistent-bondscoach Thierry Henry zou geïnteresseerd zijn. Romelu Lukaku, Toby Alderweireld en Loïs Openda zien in hem alvast de ideale opvolger. Daarnaast wordt er ook nog een nieuwe technische directeur gezocht, aangezien Martinez beide functies combineerde.