Speaking of the Devils | Amber Tysiak: ‘Onze verdediging zal het goed doen op het WK’

Vier maanden na de historische kwartfinale van de Red Flames op EURO 2022 is het de beurt aan de Rode Duivels om de Belgische vlag te hijsen op het internationale toneel. Sport/Voetbalmagazine zocht enkele Flames op om het te hebben over hun ‘referentieduivel’, de Rode Duivel waar zij zich het meest mee betrokken voelen. Vandaag: Amber Tysiak, de toekomst van de verdediging van de Flames.

Een jonge speler met toch al wat ervaring. Het is waarschijnlijk de droomspeler die bondscoach Roberto Martínez woensdag tegen Canada in zijn verdediging wil. Maar met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld op leeftijd, en met de erg jonge Zeno Debast, Arthur Theate en Wout Faes heeft de coach misschien niet dat type in zijn selectie. Bij de Red Flames zit dat anders, met Amber Tysiak als beste voorbeeld. Jong (22 jaar), maar met de nodige ervaring (20 caps), kan je de OHL-speelster zien als de schakel tussen de oude garde en de jongeren.

‘Vergeet Leander Dendoncker niet’, benadrukt Tysiak die een paar jaar geleden haar label van verdedigende middenvelder verruilde voor dat van centrale verdediger. Een veelzijdigheid die niet anders is dan die van de ex-speler van Anderlecht. ‘Hij is iemand die sterk is in de duels en tegelijkertijd een goed aan de bal is. Hij speelt eenvoudig, maar efficiënt. Ik zie een beetje van mezelf in hem. Hij heeft de kunst om nooit te aarzelen om meters te maken wanneer hij de kans krijgt. Dat zie ik graag in een speler. Je moet altijd naar voren gaan als je de bal en ruimte hebt. Niet twijfelen maar handelen, en op het juiste moment inspelen.’ Gezien haar neiging om door de linies van de tegenstander te breken en de aanvallen van het Belgische team te lanceren, weet Amber Tysiak waar ze het over heeft.

Oude handen nog steeds groen

Zelfvertrouwen is het begin van alles, maar het is wel iets dat Tysiak zomaar had kunnen kwijtspelen na 19 minuten op het EK, toen ze in de groepsfase tegen Frankrijk in het veld kwam en vervolgens alweer eraf moest na een handsbal. We dachten dat EURO 2021 hare toernooi zou worden, maar in plaats daarvan zal werd het bijna een nachtmerrie. Het was een slechte droom die zich begin oktober voortzette, toen ze helemaal aan het eind van de wedstrijd tegen Portugal, tijdens de play-offs voor het WK 2023, opnieuw van het veld werd gestuurd.

© Belga Image

Twee belangrijke gebeurtenissen waardoor ze tenminste wel wat ervaring opdeed, precies wat Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij de Rode Duivels met overschot hebben. ‘Ze zijn nog steeds een effectief duo en hebben veel ervaring, wat essentieel is bij het verdedigen’, vertelt Tysiak, die de negativiteit rond de Belgische verdediging niet wil volgen. ‘We hebben Vertonghen, die nog steeds sterk en krachtig is in duels, en Alderweirelds lange ballen dat nog steeds top is, dus we gaan het niet slecht doen’, zei ze, eraan toevoegend dat hij misschien niet meer uitblinkt met zijn explosiviteit, maar dat Alderweireld het goed maakt met zijn sterke lichaamsbouw en zijn gevoel voor anticipatie.

Zegen voor Debast

De 19-jarige Zeno Debast, het jongste lid van de verdediging, zou wel eens een spoedcursus kunnen krijgen op het WK. ‘Hij heeft een enorm potentieel’, zegt de centrale verdediger van OH Leuven en de Flames. ‘Dit WK is een zegen voor hem, vooral met grote broers als Vertonghen en Alderweireld. Ik vind die mix van ervaring en jeugd echt interessant. Een goed voorteken voor de toekomst’, vervolgt Tysiak.

‘Er zijn ook anderen die nog veel goede jaren voor zich hebben’, vervolgt Amber. ‘Qatar wordt een nieuwe start voor een nieuw team. Maar je kunt niet een heel team in een paar weken herontwerpen. Het is een heel proces. Daarom kan de aanwezigheid van de oude rotten alleen maar gunstig zijn.’

De oudjes zullen erop gebrand zijn het Duivelse avontuur in stijl af te sluiten, zodat het hoofdstuk ‘gouden generatie’ het happy end krijgt waar het hele land op wacht. ‘De groepsfase lijkt haalbaar, maar iedereen zal 100% moeten zijn als we doorgaan naar de directe eliminaties. En dan zien wel wel’, besluit Tysiak.