Speaking of the Devils | Hannah Eurlings: ‘De mensen hebben een kort geheugen met Hazard’

Vier maanden na de historische kwartfinale van de Red Flames op EURO 2022 is het de beurt aan de Rode Duivels om de Belgische vlag te hijsen op het internationale toneel. Sport/Voetbalmagazine zocht enkele Flames op om het te hebben over hun ‘referentieduivel’, de Rode Duivel waar zij zich het meest mee betrokken voelen. Vandaag: Hannah Eurlings, de Eden Hazard van de Flames.

Een wervelende dribbel in de voeten, een internationaal debuut nog voordat ze (legaal) alcohol mocht drinken, en een paar leuke grappen in de mouw: nee, we hebben het hier niet over Eden Hazard, maar over Hannah Eurlings. De 19-jarige Leuvense spits doet enorm denken aan de aanvoerder van de Rode Duivels. Komt goed uit, want Hazard is de favoriete Rode Duivel van de nummer 9 van OHL. 4Op het WK 2018 was hij gewoon onaantastbaar. Het was geweldig om naar elke wedstrijd te kijken’, vertelt Eurlings.

In Rusland was Hazard inderdaad op zijn absolute hoogtepunt, terwijl hij nu nog amper aan spelen toekomt. ‘De publieke opinie is iets lastig, maar hij weet hoe het werkt en hoe hij ermee om moet gaan. Laten we hem tijd geven. Hij straalt geen zelfvertrouwen uit omdat hij bij Real bijna nooit de kans krijgt zich te tonen. Maar voor een instinctieve speler als hij is dat wel essentieel. Waarom zouden we de beste Eden in Qatar niet meer kunnen zien? In feite is het triest om zo’n creatieve speler niet van de bank te zien komen.’

Net als Hazard doet de speelster van OH Leuven niets liever dan het publiek te zien opveren voor een geweldige actie. ‘Ik weet niet zeker of mijn coaches het altijd leuk vinden als ik dat doe’, lacht ze. ‘Laten we zeggen dat ik altijd naar voren probeer te spelen, zodat het zin heeft. Ik wil bepalend zijn, gevaar creëren en tegelijkertijd een beetje plezier in het spel brengen. Daarom sta ik op het veld.’

Balverliefd

Hoewel ze binnen de groep van de Red Flames het etiket ‘het grappige meisje in de kleedkamer’ draagt, weerhoudt dat haar niet om veeleisend voor zichzelf te zijn. Dat staat dan weer in schril contrast met Hazard, die nooit echt schitterde in trainingsethiek. ‘Ik geef alles en daarin lijken we wel wat anders. Maar ik vind het moeilijk om hem te beoordelen omdat ik hem niet persoonlijk ken’, gaat Eurlings verder waarna ze meteen aanhaalt dat verdedigen ook niet meteen haar ding is. ‘Geen enkele aanvaller vindt dat leuk. Maar het hoort bij het spel: de overgangen, het verdedigen in blok, dat alles… En ik ben toch vooruit gegaan, hè’. (lacht)

© Belga Image

Dat kinderlijk kantje die zowel in Eden als in Hannah naar voren komt, is ook terug te vinden in de manier waarop de twee internationals hun wedstrijden benaderen zonder voor iemand bang te zijn. ‘Of we nu tegen Italië of Armenië spelen, ik heb altijd dezelfde mindset. Dat verandert allemaal niets, want ik sta tegenover spelers die net als ik ook maar twee benen hebben.’ het verandert niets voor mij, want ik sta tegenover tegenstanders die net als ik benen hebben. En zo is het ook bij de club’, bevestigt de Antwerpse. ‘Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. Dat is het belangrijkste. Om te weten hoe je een wedstrijd moet beginnen met de juiste intensiteit, om je eigen spel te spelen.’

Voor spelers als Eurlings en Hazard betekent je eigen spel spelen vooral zoveel mogelijk ballen de bal hebben. Een hebzuchtig type dat vaak door de coach naar voren moet geroepen worden, zodat het niet te laag de bal gaat halen. ‘Daarom speel ik ook graag als nummer 10 en niet alleen als centrumspits. Want in die rol heb ik meer vrijheid en kan ik meer creëren. Maar ik speel het liefst als een 9,5, waar ik vrij kan zijn maar ook mijn geluk op doel kan beproeven.’

Lukaku de killer

Hannah Eurlings is bij de Red Flames niet beperkt tot een pure centrumspits, maar ze brengt wel haar slagkracht mee naar het nationale vrouwenelftal. Durven we haar te vergelijken met Romelu Lukaku? ‘Dat is een moeilijke! (lacht). Hij is tien keer krachtiger en sneller dan ik. Maar bovenal heeft hij een killerinstinct voor het doel, waardoor hij weinig ruimte nodig heeft om te scoren. En dat is precies waar ik nog aan moet werken.’

‘Ik herinner me een paar wedstrijden vorig seizoen toen ik als diepe spits in de OHL speelde en de coach zei dat ik de bal moest houden, om het team tijd te geven om terug op te staan. Ik denk dat dat een van mijn kwaliteiten is: spelen met de verdedigers in mijn rug. En Lukaku is daar ook goed in. Het is waar dat we in zekere zin op elkaar lijken. Ook in de manier waarop we de bal diep brengen. Maar ik moet meer een moordenaar zijn en beter worden.

Ambitieus als ze is, weet Eurlings wat ze moet doen om naar het buitenland te gaan, ‘om zich wat meer te ontwikkelen, ook al zit ik voorlopig bij OHL’, zegt ze. Charles De Ketelaere maakte deze zomer de grote stap door Club Brugge te verlaten voor AC Milan. CDK, een speler wiens ideale positie nog niet duidelijk is… een beetje zoals Hannah, wiens veelzijdigheid een troef is voor haar ontwikkeling, zegt ze. ‘Hij blijft een heel leuke speler om naar te kijken, die het spel goed leest en heel hard werkt. Een groot talent, echt waar.’

Een groot talent dat de komende weken zou kunnen schitteren in de woestijn van Qatar. En de rest van de Rode Duivels erbij? Hannah Eurlings heeft haar eigen voorspelling voor dit WK, dat zij ‘ondanks de meer dan twijfelachtige omstandigheden waarin het plaatsvindt, niet zal kunnen weerstaan’: ‘Het wordt intens, want er zijn veel prestigieuze landen die zeer ambitieus zijn. Ik denk niet dat de Duivels tot de grote favorieten behoren, maar België is een geweldig team. Waarom niet de ambitie hebben om het WK te winnen, alles is mogelijk. In 2018 wilden we winnen en uiteindelijk… Als we niet van Frankrijk hadden verloren, was het waarschijnlijk voor ons’, zegt ze, als een mes in het hart.