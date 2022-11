Speaking of the Devils | Ives Serneels: ‘Martínez heeft al heel wat veranderd binnen de bond’

Vier maanden na de historische kwartfinale van de Red Flames op EURO 2022 is het de beurt aan de Rode Duivels om de Belgische vlag te hijsen op het internationale toneel. Sport/Voetbalmagazine zocht enkele Flames op om het te hebben over hun ‘referentieduivel’, de Rode Duivel waar zij zich het meest mee betrokken voelen. Vandaag: bondscoach Ives Serneels die het over zijn tegenhanger bij de Duivels heeft.

In het voetbal gaat alles heel snel, ook voor Roberto Martínez. De Spaanse bondscoach van de Rode Duivels was in 2018 nog de held, vier jaar later zien de meesten hem liever alweer vertrekken dan blijven. Nu zijn contract na het WK afloopt, lijkt hij samen met een deel van de gouden generatie te vertrekken na dit WK.

Maar is het echt over voor Martínez? ‘Ik kan niet voor hem spreken, maar ik heb niet het gevoel dat hij er al zo lang zit, eigenlijk’, vertelt Ives Serneels, de bondscoach van de Red Flames. Een trainer die weet wat het is om een lange carrière te hebben bij dezelfde ploeg, want hij is al sinds 2011 de grote man achter de Belgische vrouwenploeg. ‘Gezien de manier waarop de voetbalbond werkt, met regelmatige en eerlijke evaluaties, zowel positief als negatief, denk ik dat we zelf altijd nieuwe zaken kunnen doen en dat we wel vrij gelaten worden. Die constante vernieuwing voorkomt dat er een zekere vermoeidheid optreedt.’

Ook Serneels heeft geen last van zijn lange carrière bij de Red Flames, ondanks de kritiek op hem na de roemloze uitschakeling in de play-offs voor het WK 2023. Hij vertelt ook open over zijn relatie met Martínez, die als technisch directeur al heel wat kon veranderen binnen de bond. ‘Het is eigenlijk normaal om dit als technisch directeur te doen, maar het is voor ons de eerste keer dat iemand ons zo opvolgt, met ons meedenkt als we praten over wedstrijden, trainingen, tactiek… Hij is onderdeel van de nieuwe wind binnen het vrouwenvoetbal bij de RBFA, één van de strategische punten binnen de bond’, verklaart de voormalige speler van Lierse, die zijn mannelijke tegenhanger regelmatig ontmoet in Tubeke.

© Belga Image

Tous ensemble, tous ensemble, hé, hé!

Op de vraag wat de bondscoach van de Duivels heeft bijgebracht aan de Belgische voetbalbond, luidt het antwoord duidelijk: de bijeenkomsten waar alle coaches van de mannen- en vrouwenteams samenkomen. ‘Die vergaderingen zijn een geweldige bron van ideeën, gezien de diversiteit van de betrokken profielen, en ze voegen veel toe aan mijn werk’, zegt Serneels. ‘Iedereen legt uit hoe ze hun wedstrijd hebben voorbereid en hoe ze die evalueren. Die momenten buiten competitie zijn erg belangrijk voor een coach. Persoonlijk wil ik altijd graag van anderen leren. En sinds de komst van Roberto, denk ik dat iedereen hier zal zeggen dat hij of zij iets geleerd heeft. En je moet weten dat hij zelf heel goed kan luisteren als we een idee voorleggen, wat essentieel is in een intermenselijke relatie. Hij respecteert de ideeën van anderen.’

Een respect dat gepaard gaat met een subtiliteit waar Martínez bekend om staat als het gaat om communiceren. Tussen ervaren en jonge coaches, degenen die met tieners omgaan en degenen die met volwassenen omgaan, is flexibiliteit nodig om zich aan alle doelgroepen aan te passen. Naast diemanier om standpunten met elkaar te verzoenen, heeft Martínez ook videosysteem ingevoerd op alle niveaus van de Belgische Unie, inclusief het vrouwenvoetbal. Een ‘pluspunt voor de groep’, volgens de staf en de spelers zelf.

Een meervoudige bijdrage dus van een persoonlijkheid met veel ervaring na zijn periode op de bank bij Wigan en Everton. ‘Hij is iemand die geleerd heeft van zijn vorige posities, om zich professioneel, maar ook als mens te verbeteren. En hij wil dat doorgeven, zonder te geloven dat hij het altijd juist heeft. Ik zie mezelf daarin. Ik ben duidelijk niet dezelfde persoon, maar ik wil ook het beste van mezelf geven, al was het maar uit respect voor de mensen met wie ik werk. Ik wil mijn ervaring ook doorgeven aan anderen, zelfs in de moeilijkste momenten.’