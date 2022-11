Speaking of the Devils | Julie Biesmans: ‘We zijn te bescheiden, we moeten kunnen zeggen dat we gaan winnen’

Vier maanden na de historische kwartfinale van de Red Flames op EURO 2022 is het de beurt aan de Rode Duivels om de Belgische vlag te hijsen op het internationale toneel. Sport/Voetbalmagazine zocht enkele Flames op om het te hebben over hun ‘referentieduivel’, de Rode Duivel waar zij zich het meest mee betrokken voelen. Vandaag: Julie Biesmans, de metronoom van de Belgische vrouwenploeg.

Dit WK wordt, en is dat al, het meest controversiële ooit. Sponsors blijven weg van het event en de mensen lijken minder en minder geïnteresseerd om zich een maand voor de tv te zetten om Ronaldo, Messi en consorten te bewonderen. Ook Red Flame Julie Biesmans, altijd op de hoogte van wat er naast het voetbal gebeurt, past haar kijkgedrag aan. ‘Ik ga de wedstrijden van de Rode Duivels bekijken en de finale. De essentie, zeg maar. Ik denk dat ik hetzelfde gevoel heb als veel supporters. Ik vraag me af hoe alles zo kan gebeuren zonder dat er iets gebeurt. Maar of ik nu mijn tv opzet of niet, wat maakt het uit?’

Laten we het dan misschien maar even over het spelletje hebben. Als je met vrienden en familie van de PSV-speelster praat en als je haar bekijkt op het veld, zijn de vergelijkingen met Axel Witsel nooit ver weg. En met reden: Biesmans heeft ook een verleden bij Standard, speelt dezelfde positie en heeft dezelfde rust en gevoel voor positionering.

Maar zijn ze ook even belangrijk voor het evenwicht in de ploeg? Hoewel ze weigert zichzelf zo’n hoofdrol toe te kennen, bevestigt de PSV-speelster wel dat het nummer 6 van de Duivels die rol in de ploeg van Roberto Martínez bezet. ‘We hebben jongens nodig zoals Kevin De Bruyne, die ongelooflijke dingen doen, maar ook anderen die het ritme en de positie van iedereen beheersen en voor de anderen werken.’

Een rol in de schaduw die Axel niet altijd heeft gehad tijdens een carrière die zich heeft afgespeeld tussen Lissabon en Tianjin. ‘Het doet me een beetje denken aan de carrière van Aline Zeler, die naarmate haar carrière vorderde achteruit ging, tot ze verdedigster werd’, vergelijkt Julie. ‘Ik denk dat het iets te maken heeft met de ervaring die je in de loop der tijd opdoet. Controle over het spel komt met de ervaring die je opdoet.’

© RBFA

Geen Witsel in de verdediging

Volgens Biesmans is het dan ook geen goed idee om Witsel een rij naar achter te trekken bij de nationale ploeg, zoals ook al gebeurt bij zijn ploeg Atlético en zoals ook gebeurde met Zeler aan het einde van haar carrière. ‘Met een beperkte voorbereiding van een week zullen we volgens mij tijd tekort komen om dat nog allemaal op punt te zetten. En ik denk dat Martínez hem liever hogerop heeft. Hij is te belangrijk op het middenveld waar hij de verdediging kan ontlasten’, voegt de speelster toe die zichzelf bij de Red Flames zou kunnen zien als de leider van een verdedigend trio naast jonkies Amber Tysiak en Sari Kees.

Biesmans heeft hoge verwachtingen van de Duivels op dit WK. ‘Wij Belgen zijn soms te bescheiden, het is tijd om onszelf te vertellen dat we gaan winnen’, lacht de international, die net haar 100e cap vierde. ‘Ook al wordt het moeilijk, we zullen ons er niet voor verbergen. We zien dat ze niet meer op hun best zijn, maar je moet altijd naar een WK gaan om te winnen. Vooral als je België vertegenwoordigt. Het was hetzelfde voor ons bij het EK! Alles is mogelijk. Er zijn drie wedstrijden te spelen, geen eenvoudige wedstrijden. Maar daarna wordt alles in negentig minuten beslist. Dus…’

Zoals Vanaken

Afgelopen oktober durfde Cécile De Gernier Biesmans en Hans Vanaken met elkaar te vergelijken ‘vanwege hun gevoel voor infiltratie’. ‘Het is waar dat wanneer ik wat hoger sta zoals hij, ik de ruimtes goed aanvoel, ik weet waar ik moet lopen’, zegt ze. ‘Hij speelt eenvoudig, misschien niet zo flamboyant als Kevin De Bruyne, die in een flits weet welke pass hij moet aanbieden, zelfs als hij met zijn rug naar het doel staat, maar het is ook effectief. Misschien kunnen we zeggen dat Vanaken een beetje een aanvallende Witsel is.’

© Belga Image

Volgens Biesmans verdient Vanaken ook meer erkenning. ‘Veel mensen zeggen dat hij traag is, dat hij het spel vertraagt. Ik begrijp niet waarom mensen dat zeggen. Hij geeft die indruk, maar het is niet waar! In feite, als ik hem zou moeten vergelijken met de Flames, zou ik zeggen dat hij op Tine De Caigny lijkt. Ook zij wekt soms de indruk dat ze langzaam speelt, dat ze traag is, maar dat is niet zo. Ze kan de bal snel spelen om dan in de ruimte te duiken. Niet te vergeten dat Vanaken regelmatig aan de basis staat van beslissende acties voor Club Brugge.’

We kunnen alleen maar hopen dat hij, net als de grote spits van Hoffenheim tegen Italië tijdens EURO 2022, het doelpunt maakt dat de Rode Duivels naar de volgende ronde stuurt.