Speaking of the Devils | Justine Vanhaevermaet: ‘Je kan me wel vergelijken met Hans Vanaken’

Vier maanden na de historische kwartfinale van de Red Flames op EURO 2022 is het de beurt aan de Rode Duivels om de Belgische vlag te hijsen op het internationale toneel. Sport/Voetbalmagazine zocht enkele Flames op om het te hebben over hun ‘referentieduivel’, de Rode Duivel waar zij zich het meest mee betrokken voelen. Vandaag: Justine Vanhaevermaet, de Red Flame zonder grenzen.

‘We gaan het WK winnen.’ De toon is gezet. Voor Justine Vanhaevermaet is de conclusie duidelijk: de Rode Duivels kunnen België opnieuw tot een van de sensaties van het WK bombarderen. Tussen de favorieten met spelers uit vorm en een ‘Belgische ploeg die zichzelf door en door kent’, is alles mogelijk voor de voormalige nummer één van de wereld die op het eerste gezicht in verval lijkt. ‘We hebben ook onze blessures, maar iedereen kent zijn rol op het veld. En dat gaat een rol spelen als er maar één week voorbereiding is’, vertelt de nummer 10 van de Red Flames. ‘Ze hebben al jaren dezelfde coach. En het zijn hongerige jongens, dat voel je. Ze zijn er al een paar keer dichtbij geweest en ze willen meer. We hebben de beste keeper ter wereld, de beste middenvelder ter wereld en een van de beste aanvallers ter wereld. Dus ja, ik geloof erin. En ik kijk ernaar uit om hen aan het werk te zien.’

De laatste keer dat we met zo’n overtuigde JVH werden geconfronteerd was acht maanden voor EURO 2022, toen ze ons zonder blikken of blozen vertelde dat de Europese halve finales geen utopie waren voor de Belgische dames. Uiteindelijk bleek alleen een fatale kopbal van de Zweedse Linda Sembrant in de blessuretijd van de kwartfinales genoeg om Vanhaevermaerts voorspelling niet te doen uitkomen…

Gelijkenissen met Witsel

Vanhaevermaet kende uitstekend eerste seizoen bij Reading, ook al kenden de Royals een trage start in de Engelse eerste klasse, de FA Female Super League. Zowel bij club als land is JVH een van de sleutelfiguren. Haar rol in de machinekamer van de Flames brengt haar dicht bij een profiel zoals dat van Axel Witsel. ‘Hij is degene die het tempo dicteert, die fungeert als spil tussen de verdediging en de aanval’, legt Vanhaevermaet uit. ‘Hij is erg goed in het vasthouden van de bal en is erg intelligent…’

© Belga Image

Het is ook het passvermogen van de Rojiblanco die de aandacht van de international trekt. ‘Hij mist nooit een pass! Oké, mensen bekritiseren hem omdat hij te zijwaarts speelt, maar dat is zijn rol: de bal vasthouden en het spel stabiliseren. Hij is heel belangrijk voor het evenwicht van het team. De Rode Duivels hebben enkele geweldige aanvallende middenvelders, maar het is belangrijk iemand te hebben die precies weet waar hij zich moet opstellen en ervoor zorgt dat iedereen in positie is als het tijd is voor een tegenaanval. Kortom, iemand die in de schaduw werkt.’ Dat is het soort werk dat Vanhaevermaet doet onder Ives Serneels en ze is een van de Flames die regelmatig de meeste kilometers op het veld maakt.

Met zijn 33 jaar zal Witsel binnenkort zijn positie als stofzuiger moeten opgeven. En dan is het uitkijken naar een van de nieuwkomers bij de nationale ploeg. ‘Ik moet toegeven dat ik hem niet al te veel volgde toen hij bij Lille zat, maar sinds hij in Engeland is, heeft Amadou Onana echt indruk op me gemaakt’, vertelt Vanhaevermaet over haar huidige favoriet binnen de selectie. ‘Hij is erg lang (1,95 meter), maar dat weerhoudt hem er niet van om mobiel te zijn. Hij is atletisch, maar snel en heeft een enorme controle over zijn lichaam.’ Een kwaliteit die Justine deelt want ook zij is met haar 1m86 een van de grotere speelsters op het veld al kan je dat niet zien aan haar spelstijl. ‘Onana loopt trouwens niet weg van de bal. Hij neemt steeds zijn verantwoordelijkheid en is niet bang om eens een foutje te maken. Op zo’n jonge leeftijd is dat een teken van volwassenheid.’

Een niet zo donkere toekomst

In tegenstelling tot beide Rode Duivels voldoet louter de bal recupereren niet voor Vanhaevermaet. ‘Haar kracht is het inzicht naar voren’, vertelde haar voormalige teamgenoot Heleen Jaques afgelopen maart in Sport/Voetbalmagazine. Het is een eigenschap van haar spel waardoor ze toch eerder op Youri Tielemans lijkt. ‘Ik weet niet zeker of ik hetzelfde profiel heb, maar we lijken wel wat op elkaar: we willen beiden aan het begin van de aanval staan, denken altijd aanvallend en zoeken naar ruimtes om de bal in te kunnen droppen. De bal zijwaarts of achteruit passen gebeurt bij Youri alleen als laatste redmiddel.’

Misschien is Tielemans wat te ver gezocht, maar zou dé tegenhanger van Vanhaevermaet bij de Duivels niet Hans Vanaken kunnen zijn? ‘Ja, ik krijg vaak te horen dat ik op hem lijk…’, lacht ze. Hetzelfde slanke figuur, hetzelfde ‘valse trage’ profiel. ‘Mensen denken soms dat ik traag ben, maar ik denk niet dat dat het geval is. Dat hebben we gemeen’, zegt de Red Flame. ‘We zijn ook allebei best groot. Mensen praten de hele tijd over mijn lengte, wat me soms een beetje irriteert, omdat ik denk dat ik meer troeven heb.’

Vanhaevermaet denkt bovendien dat Vanaken nog te veel onderschat wordt. ‘We zien hem als een goede speler, maar meer ook niet. Mensen zeggen dat hij te stijf is, maar hij is erg sterk aan de bal en weet zich altijd goed te positioneren. Dat is voor mij dus een vals argument. Hij ziet er dan misschien niet uit als de grootste atleet, maar hij loopt enorm veel tijdens een wedstrijd, heeft een goeie techniek en loopt waar de ruimtes zijn. En als je dan al jaren bij Club speelt, betekent dat wel dat je iets kan. Hoe dan ook, als mensen me met hem vergelijken, zie ik dat als een compliment. Mensen twijfelen aan hem, maar ik kan me niet herinneren dat iemand de bal van hem stal, bijvoorbeeld.

Bij een analyse van het middenveld van de Rode Duivels ziet Vanhaevermaet veel zaken die hoopvol zijn. Ze kijkt ook uit naar het WK, dat wordt aangekondigd als de laatste dans van de “Gouden Generatie”. “Je hebt Onana en Tielemans, twee spelers die de toekomst zijn van de nationale ploeg. Youri zal nog veel het verschil maken met zijn leiderscapaciteiten en neus voor de goal. Hij is niet het niveau van Kevin De Bruyne, een van mijn favoriete Duivels. Maar eerlijk gezegd, wie is dat momenteel wel? Wat een speler!’