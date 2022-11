Speaking of the Devils | Nicky Evrard: ‘Courtois komt van heel ver’

Vier maanden na de historische kwartfinale van de Red Flames op EURO 2022 is het de beurt aan de Rode Duivels om de Belgische vlag te hijsen op het internationale toneel. Sport/Voetbalmagazine zocht enkele Flames op om het te hebben over hun ‘referentieduivel’, de Rode Duivel waar zij zich het meest mee betrokken voelen. Vandaag: Nicky Evrard, de Thibaut Courtois van de Flames.

‘Ik denk dat ik meer verdiende, veel mensen vergeten keepers bij deze prijzen. Als je hun logica ziet en weet hoe ze stemmen, maak ik nooit kans op de Gouden Bal.’ De woorden van Thibaut Courtois zijn raak en doeltreffend in de nasleep van een onbegrijpelijke zevende plaats op de ranglijst van de Ballon d’Or. Het is waar dat in het moderne voetbal, dat geobsedeerd is door doelpunten en assists, het voor keepers niet altijd gemakkelijk is om erkenning te krijgen. Vraag maar aan Nicky Evrard, die tijdens EURO 2022 twee penalty’s in evenveel wedstrijden moest redden om zich echt te kunnen tonen aan het publiek.

De flow van Courtois

‘Als hij me om tips zou vragen, kan ik hem er wel een paar geven’, vertelt de doelvrouw van de Flames over de penaltyvaardigheden van Courtois. ‘Nee, meer serieus, Courtois is een van mijn idolen. Het is simpel, hij is goed in alles: voetenwerk, reflexen, duiken, stilstaande fases, … En hij zit in een geweldige flow, zowel met zijn ploeg als met het publiek.’ Een flow die een tijdje geleden nog heel wat anders was toen hij Keylor Navas verjoeg bij Real en heel Spanje hem continu bekritiseerde. ‘Maar daar is hij van opgestaan. Hij is van ver gekomen en heeft niets op een presenteerblaadje gekregen. Mensen realiseren zich niet altijd hoeveel werk het kost. Het is gek om te denken dat iemand zo mentaal sterk kan zijn’, gaat Evrard verder.

De keeper van de Red Flames weet wat het is om van ver te komen, nadat ze op EURO 2017 op de bank en dertien maanden in de schaduw van Justien Odeurs moest spelen tussen september 2020 en oktober 2021. ‘Het was moeilijk, want ik wist dat ik als keeper niet de kans zou krijgen om in wedstrijden te schitteren. Ik kon niets anders doen dan steeds hard blijven werken om mijn plaats terug te krijgen’, vertelt ze. Een low-profile houding die contrasteert met de ‘grote mond’ van de octopus van Real Madrid. ‘Oh, nee, ik ben zeker niet het type om te klagen in de pers of om te gaan schreeuwen (lacht). Ik presteer gewoon en doe wat ik kan.’

© GETTY

Het lot van Mignolet

Als Courtois een ego heeft dat even groot is als zijn gestalte, dan is één ding duidelijk: de man heeft een geest van staal. ‘Dat is iets waar ik heel graag met hem over zou willen praten als ik kon: wat hij zou doen in een bepaalde wedstrijdsituatie, hoe hij zich mentaal voorbereidt voordat hij het veld opgaat, bijvoorbeeld’, zegt Nicky, een fervent lezer van sportbiografieën om hun psyche beter te begrijpen. ‘En het is hetzelfde met Simon Mignolet, die ik ook graag mag. Hoe hij na een doelpunt weer de focus bij de match brengt. Hij maakt veel indruk op me met zijn kalmte. Het is geruststellend voor een verdediging om iemand te hebben die rustig is als laatste verdedigingslinie, op wie ze kunnen vertrouwen.’

Naast het pure talent is het deze quasi symbiose tussen de keeper van Club en zijn verdedigers die indruk maakt op Nicky Evrard. ‘Je kunt voelen dat er een echt vertrouwen tussen hen is. Je ziet het wanneer Club Brugge de reddingen van Mignolet viert alsof hij een doelpunt heeft gemaakt. Het is echt geweldig om dat te zien. Ik probeer mezelf te inspireren door een leider te zijn voor mijn jonge ploegmaats bij OH Leuven door zoveel mogelijk te communiceren met mijn verdedigers.

© GETTY

‘Mignolet weet ook alles te doen: zijn voetenwerk is heel goed, hij leest het spel goed, weet wanneer hij moet uitkomen op een lange bal bijvoorbeeld, waardoor hij altijd goed gepositioneerd is en het er allemaal gemakkelijk uitziet’, analyseert de OHL-keeper. ‘Hij ziet er niet erg spectaculair uit, maar hij neemt risico’s. Het zijn berekende risico’s. En ook in één-op-één wedstrijden is hij erg sterk, of het nu in de Champions League is, waar je makkelijk gemotiveerd raakt, of in kleinere wedstrijden. Dat is ook belangrijk: consistentie. Simon blijft op zijn best, ook al wordt hij wat ouder. Wij keepers worden beter met de jaren. Omdat we ervaring opdoen, rijper worden en daardoor de situaties die op ons pad komen beter kunnen analyseren. Dat geldt ook voor hem. Het goede van dit alles is dat het geruststellend is voor de Rode Duivels. Als een van hen een fysiek probleem heeft, hebben we een uitstekende back-up. Hoezeer er ook vragen zijn op andere posities, we zijn 100% beschermd in het doel.’ Dat zal de druk wat wegnemen.