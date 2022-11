Na de nederlaag tegen Marokko zouden volgens L’Equipe Eden Hazard en Jan Vertonghen vlammende ruzie hebben gehad. ‘Daar is niets van waar, wij hebben niet gevochten’, vertelde Hazard daar zelf over tijdens een persmoment waar ook Thibaut Courtois zijn zegje gaf over de feiten.

‘Er is eigenlijk niet veel gebeurd na de wedstrijd’, begon Eden Hazard aan de persconferentie. ‘De bondscoach heeft wat gepraat en dan zijn we naar het hotel gegaan en daar is meer gepraat. Ik heb echt niet gevochten met Jan Vertonghen. Natuurlijk niet. Jan is veel groter dan mij. Gisteren hebben we dan een goeie vergadering gehouden met technische staf. Er is veel doorgepraat en nu zijn we volledig gefocust op de wedstrijd tegen Kroatië van donderdag.’

Hazard kwam ook nog eens terug op de uitspraken die hij deed voor de match tegen Marokko. Hij vertelde toen onder meer dat de Belgische verdediging inderdaad wat te traag is. ‘Dat was als een grap bedoeld, iedereen binnen de groep weet dat ook. Jan is daarna naar mij gekomen en ik heb hem dat gezegd.’

En dan had je nog de uitspraak van Kevin De Bruyne in The Guardian die vertelde dat we nooit wereldkampioen zouden worden omdat we te oud zijn. Is KDB nog overtuigd van deze groep? ‘Hij gelooft er zeker in, meer dan ooit tevoren’, gaat Hazard verder. ‘Hij is de eerste om vertrouwen te hebben in de groep, anders was hij hier niet. En over dat interview: we zeggen allemaal wel eens zaken al lachend. Maar het is ook gewoon zo: we zijn allemaal vier jaar ouder.’

Eden Hazard lacht relletje weg: ‘Jan en ik hebben echt niet gevochten. Hij is veel groter dan mij.’ © GETTY

Tot slot kwam er ook nog de vraag of het donderdag de laatste interland zou kunnen zijn van Hazard. ‘Dat geloof ik niet, want ik denk niet dat we donderdag uitgeschakeld worden. Over twee dagen is het nog niet gedaan, dat zit absoluut niet in mijn hoofd. Het is wel een van de moeilijkste periodes bij de nationale ploeg, maar nu moeten we tonen dat we een sterke groep zijn en moeten we ons laten zien tegen Kroatië.’

Te veel leugens

Na de babbel van Hazard was het de beurt aan Thibaut Courtois. Ook hij gaf zijn mening over de gebeurtenissen na de wedstrijd tegen Marokko. ‘Er zijn geen problemen binnen de ploeg, dat is gewoon een situatie die van buitenaf wordt gecreëerd. Na de match gebeurde er niets. Ik was als eerste binnen en al die tijd heeft de bondscoach gewoon gesproken en was het erg stil. Er zijn te veel leugens, die negativiteit moeten we uit de ploeg houden.’

‘Of er een lek is binnen de groep? Daarover moeten we nu niet speculeren’, ging de keeper van Real Madrid verder. ‘Het was vooral verbazend om te zien dat er zoveel leugens zijn geschreven. Ik heb heel wat valse verhalen zien passeren. Het belangrijkste is dat er donderdag 23 strijders op het veld zullen verschijnen.

Courtois vindt dan ook niet dat deze ploeg te oud is om nog wereldkampioen te worden. ‘Leeftijd maakt echt niet uit. Kijk maar naar Karim Benzema, Luka Modric of Lionel Messi. Het is logisch dat Hazard wat minder goed is dan vier jaar geleden, maar dan passen we onze stijl aan en dat is er nog niet voldoende uitgekomen. We zijn echt niet te oud.’

Ook aan Courtois werd de vraag gesteld of het zijn laatste WK-match zou zijn. ‘Niemand heeft aangekondigd dat dit z’n laatste Wereldbeker is’, vertelde de nationale doelman. ‘Maar we moeten die wedstrijd tegen Kroatië wel aanvatten alsof het de laatste is. En dan maken we na het WK de analyse wel.