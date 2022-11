De beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de One Love-band uiteindelijk toch niet toe te laten, beroert de gemoederen in zowat de hele Westerse wereld. Ook in het Qatarese Abu Samra, op zowat vijftien kilometer van de grens met Saoedi-Arabië, was dit het gespreksonderwerp van de dag.

Thomas Meunier had het allemaal liever anders gezien, maar stelt terecht vast dat het nu te laat is om nog te reageren. ‘Het is echt jammer, maar we weten allemaal hoe dat gaat hier’, vertelde onze landgenoot maandag aan de pers in het Belgische spelershotel. ‘Vanaf het moment dat we in het vliegtuig stappen om naar Qatar te vliegen, kennen we de regels. En hier in Qatar gelden er andere regels. Het verschil met onze Europese cultuur is groot en dat moeten we accepteren. Qatar en de FIFA gaan hand in hand, ze werken op alle vlakken samen. Alles wordt blijkbaar op het allerlaatste moment beslist en er is nu niks meer aan te doen. Wat kunnen we nog doen? Het gezamenlijke statement lanceren was het laatste.

‘Als we helemaal correct hadden willen zijn, hadden we maar niet naar Qatar moeten komen’, gaat Meunier verder. ‘Als de federatie had gezegd dat we niet naar het WK zouden gaan, had ik me daarbij neergelegd. Persoonlijk heb ik nooit getwijfeld om naar Qatar te komen, want ik heb jarenlang bij PSG (dat in Qatarese handen is, red) gespeeld. Ik kende de situatie dus maar al te goed. Iedereen is nu hier en we moeten de situatie accepteren. Het is te laat. Op dat vlak is het een slimme zet van de FIFA. Er is simpelweg geen tijd meer om te protesteren. En dus wordt het tijd dat we ons op het voetbal concentreren. We zijn hier om een land te vertegenwoordigen, vooral een voetballand.’

Last minute

Ook Youri Tielemans heeft moeite om te begrijpen waarom de One Love-kapiteinsband op het WK niet mag gedragen worden. ‘Die beslissing heeft iedereen verrast, maar nu kunnen we niets anders meer dan het te accepteren’, vertelde de Leicester-middenvelder maandag tijdens het persmoment.

‘Het is jammer, want het had een mooi signaal geweest voor die hele gemeenschap. Het is spijtig, want het is een wereldwijd gevecht tegen discriminatie. De beslissing is echt “last minute” genomen. Wij als spelers dreigen schorsingen op te lopen en dat zou niet mogen. Niemand riskeert het om tegen een gele kaart aan te lopen.”

Bij de openingswedstrijd van zondagavond in het imposante Al Bayt-stadion in Al Khor was van een echte voetbalsfeer geen sprake. Een spectaculaire openingsceremonie in een volgepakt en ultramodern stadion, maar bij het 0-2 ruststand in het voordeel van een superieur Ecuador hield zowat de helft van de thuisfans het voor bekeken. Veel Belgische fans om sfeer te maken in Qatar zijn er dan weer niet. ‘Iedereen kent het belang van supporters die je steunen”, ging Meunier verder. “Maar dit is een WK en die wedstrijden worden gespeeld op het scherp van de snee, of er nu veel fans zijn of niet. Natuurlijk zou het mooi zijn om voor vele Belgische supporters te kunnen aantreden. Maar nogmaals: de belangen zijn hier zo groot en die eerste wedstrijd moet je gewoon proberen te winnen.’