Timothy Castagne dag na nederlaag tegen Egypte: ‘Moeten meer praten op veld’

Timothy Castagne verscheen vrijdag in een Koeweitse heksenketel aan de aftrap van het met 2-1 verloren oefenduel tegen Egypte. Castagne lag in het begin van de tweede helft mee aan de basis van het tweede Egyptische doelpunt. Vlak na de aftrap werden de Duivels meteen uit verband gespeeld, waarna Castagne de Egyptenaar Trezeguet moest laten gaan. De voormalige speler van Anderlecht liet alleen voor Courtois de kans niet liggen.

‘Er zijn een tweetal punten die we na deze wedstrijd moeten analyseren’, bekende Castagne tijdens het eerste persmoment op Qatarese bodem. ‘We moeten veel meer durven praten op het veld en ook positioneel zijn er fouten gemaakt. De fase van het tegendoelpunt heb ik nog niet bekeken. Maar in een dergelijke situatie heb je niet veel tijd om te reageren.’

Tegen het vinnige Canada moeten dergelijke fouten absoluut vermeden worden. Zeker als de tegenstander terugplooit om vervolgens met zijn pijlsnelle wingers en aanvallers op de counter te loeren. De vrees leeft dat de Belgen zo in het mes zullen lopen. ‘We informeren ons natuurlijk over de tegenstander, we weten dat ze in de kwalificaties heel sterk waren. We mogen hen zeker niet onderschatten en zullen voorzichtig moeten zijn. Alphonso Davies en Jonathan David, dat zijn toch spelers die je in de gaten moet houden.’

De Rode Duivels verblijven tijdens het WK in hotel Hilton Salwa in Abu Samra, zo’n honderd kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Doha en dus ver weg van alle WK-gekte en -drukte. ‘Ik ben blij met de keuze voor dit hotel. Ik kies ervoor om slechts één keer om de vier dagen de bus te moeten nemen voor de wedstrijd, dan elke dag korte verplaatsingen te moeten doen naar de trainingen. Dat kan alleen maar in ons voordeel zijn. Het klopt dat we hier niet in de WK-sfeer zitten, maar die snuif je snel op eens je in het stadion bent. Het belangrijkste is dat er tijdens de wedstrijd voldoende rust is om te recupereren en die rust vinden we hier terug.’

