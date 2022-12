Toby Alderweireld stopt niet bij Rode Duivels: ‘Ik mag tevreden zijn over mijn niveau op het WK’

Toby Alderweireld gaat door als Rode Duivel. Dat verklaarde de 33-jarige verdediger donderdag op een persconferentie van zijn club Antwerp. ‘Ik wil doorgaan zolang ik in staat ben te spelen zoals ik op het voorbije WK deed’, zei Alderweireld.

‘Ik heb de voorbije twee weken met mijn familie doorgebracht en rustig kunnen nadenken over mijn toekomst bij de nationale ploeg’, legde de verdediger uit. ‘Ik had tijd nodig om een beslissing te nemen. Het was niet makkelijk. Er was uiteraard teleurstelling na de vroege uitschakeling in Qatar. Maar ik heb mijn eigen toernooi geanalyseerd en ik denk dat ik tevreden mag zijn over mijn niveau. Dan is het moeilijk om afscheid te nemen, want je bent trots om je land te vertegenwoordigen. De drang om door te gaan is groot. Zolang ik fysiek in staat blijf om te leveren zoals op het voorbije WK, wil ik doorgaan en de Belgische ploeg helpen.’

Met aanvoerder Eden Hazard en bondscoach Roberto Martinez namen tot dusver twee belangrijke pionnen afscheid. De voetbalbond is zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach intussen gestart. ‘Er komt nu na zes jaar een andere bondscoach’, knikte Alderweireld. ‘Misschien heeft hij een andere visie. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik nog in staat ben hetzelfde niveau te halen op het volgende EK (in 2024 in Duitsland, red.). Ik ben beschikbaar.’

Alderweireld telt momenteel 127 caps voor de Rode Duivels achter zijn naam. Op het voorbije WK in Qatar speelde hij in alle drie de groepsduels de volledige 90 minuten.

Lees een groot interview met Toby Alderweireld volgende week vrijdag 23 december in de nieuwe editie van Sport/Voetbalmagazine.