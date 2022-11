U denkt dat Kevin De Bruyne de Rode Duivels naar de kwartfinales zal leiden

Enkele weken geleden bevroegen we u twee zaken: waar eindigen de Rode Duivels in Qatar en wie is uw favoriete speler bij de nationale ploeg. Dit zijn de resultaten.

De laatste dans, dat is zowat de leuze van dit WK voor de Rode Duivels en co. Voor het eerst sinds lang wordt onze nationale ploeg niet meer beschouwd als een van de topfavorieten van het toernooi, mede door een wat lekke verdediging en het feit dat België de een na oudste ploeg in Qatar heeft. En dan hebben we het nog niet gehad over de situatie van Eden Hazard of Romelu Lukaku. De ene speelt niet meer bij Real Madrid, de andere is al sinds eind september geblesseerd en wordt klaargestoomd voor de tweede of derde groepswedstrijd.

Ondanks de blessures en de andere twijfels blijven de lezers van Sport/Voetbalmagazine het vertrouwen behouden in de ploeg. Maar liefst 21 procent gelooft dat de Rode Duivels het minstens tot de halve finales schoppen, waarvan 5% alle vertrouwen heeft in een eerste wereldtitel en 4% in een tweede plaats. De meesten denken echter dat de kwartfinales het eindstation van deze generatie wordt. 38% gelooft dat, gevolgd door 34% dat denkt dat het Duivelse avontuur al stopt in de achtste finales. 6% is dan weer eg pessimistisch en ziet Kevin De Bruyne en co niet verder raken dan de groepsfase. Laat ons hopen van niet.

Daarnaast vroegen we ook wie uw favoriete Rode Duivel is. Dat werd wel een erg duidelijke uitslag, want maar liefst 67%, ofwel 2/3 van onze lezers, ging resoluut voor Kevin De Bruyne. Daarachter komt de man waar toch wat twijfels rond zijn. Voor 10% van de ondervraagden is Hazard nog steeds de favoriete speler, gevolgd door de beste keeper ter wereld Thibaut Courtois (9%), Romelu Lukaku (8%) en Dries Mertens (2%). Alle ogen zullen vanavond tegen Canada dus op één speler gericht zijn.