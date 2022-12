Van Kazachstan tot Frankrijk: de beste momenten van Eden Hazard bij de Rode Duivels

Na 14 jaar, 126 interlands en 33 goals nam Eden Hazard op zijn 31e afscheid van de Rode Duivels. Een overzicht van zijn fantastische carrière in zes momenten.

België- Kazachstan 4-1 (7 oktober 2011)

‘Hij verliet als een koning de Heizel’, schreef De Standaard daags na de kwalificatiematch voor het EK 2012. De staande ovatie van het Belgische publiek na afloop maakte duidelijk dat de beste speler van de Franse competitie op dat moment vele Belgische harten had veroverd. In die tijd nam Hazard nog niet de penalty’s en dus kon Timmy Simons de 1-0 maken op penalty. Kort daarna: een typische Hazard-versnelling en een lendewende later maakte Eden er 2-0 van. Zijn eerste doelpunt in 23 wedstrijden voor de nationale ploeg.

Uiteindelijk kon België zich niet plaatsen voor het EK, en het duurde nog even voor Hazard zich écht kon manifesteren als Rode Duivel, maar dat eerste doelpunt was toch een horde die hij met verve genomen had. Zijn eerste interland dateerde al van 2008, nota bene als vervanger van de geblesseerde Stijn De Smet. Of hoe een voetballerscarrière soms vreemde wendingen kent.

Eden Hazard na zijn eerste goal voor de Rode Duivels. © GETTY

België – Noord-Macedonië 1-0 (26 maart 2013)

Na die wedstrijd tegen Kazachstan bleef Eden Hazard het moeilijk hebben om zich echt te tonen bij de Rode Duivels. De kritiek in de kranten was dan ook navenant. Wanneer zouden we de echte Hazard eindelijk eens kunnen bewonderen bij de nationale ploeg? Het was altijd te slap, te flauw. Het gebeurde nagenoeg nooit dat Hazard zijn stempel op een interland kon drukken.

Tot de kwalificatiecampagne voor het WK 2014 en het tweeluik tegen Noord-Macedonië. Na eerst een penalty te hebben gescoord in de uitwedstrijd, werd de thuismatch dé partij van de Chelsea-ster. Het was Hazard die het lastige blok van de Macedoniërs wist uit te spelen. Na een afvallende bal zette de Belgische vleugelaanvaller zijn typische dribbel in en werkte hij met links prachtig af. Het bleek het échte begin van Hazard bij de Rode Duivels.

Eden Hazard laat zich écht zien aan de Belgen in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. © GETTY

Hongarije – België 0-4 (26 juni 2016)

‘Oh, qu’il est grand, ce petit!’ De RTBF-commentator is in extase nadat Eden Hazard de 0-3 voorbij Gabor Kiraly, de doelman met de grijze joggingbroek, heeft geknald. Wat is die kleine een grote! Snelle beentjes, korte kapbewegingen, flitsende dribbels… Eden Hazard liet in die 1/8 finale van het EK zijn hele arsenaal zien. Vóór zijn doelpunt had hij ook al op een onnavolgbare manier Michy Batshuayi op weg gezet naar de 0-2. Elke keer als Eden aan de bal kwam, ging je automatisch op het puntje van je stoel zitten. Die avond in het Stadium Municipal in Toulouse hing er elektriciteit in de lucht, opgewekt door een 25-jarige Belg uit ’s-Gravenbrakel.

Een ontketende Hazard tegen Hongarije in 2016. © GETTY

België – Egypte 3-0 (6 juni 2018)

45 minuten minuten en dan rustig naar de kleedkamer. Meer had Eden Hazard niet nodig om te tonen dat hij helemaal klaar was voor de Wereldbeker in Rusland in 2018. Niet dat we daar nog aan twijfelden, want twee weken eerder had Hazard Chelsea nog de FA Cup bezorgd na het enige doelpunt te scoren in de finale tegen Manchester United.

Maar die woensdag, op twaalf dagen van het Duivelse WK, was Hazard bij alles betrokken. Met de bal vastgeplakt aan zijn voeten, slalomde hij zonder moeite door de Egyptische defensie. Rond het halfuur raakte hij nog maar eens door het blok en schoot hij maar eens op doel. Zijn schot werd gered door de doelman, maar Lukaku volgde goed en scoorde de rebound. Maar net voor de rust was het dan toch aan hem na een goeie actie van Yannick Carrasco op links. De Atléticospeler vond Hazard voor doel die in één tijd afwerkte met links.

Vijf dagen later laat hij opnieuw van zich horen, deze keer in de oefenpartij tegen Costa Rica. Het bleef genieten geblazen van de man van Chelsea tot het laatste fluitsignaal in Rusland.

De Egyptische verdediging kreeg geen grip op Hazard © GETTY

Brazilië – België 1-2 (6 juli 2018)

‘Het was echt zwaar. Ik had krampen. Ik heb echt alles gegeven. Het was de prestatie van de Rode Duivels waar iedereen op zat te wachten. De gouden generatie heeft laten zien hoe goed ze kunnen voetballen.’ In de zinderende nacht van Kazan had België zonet Brazilië naar huis gespeeld. Al was het een zege die bloed, zweet en tranen had gekost met onder meer nog de geweldige redding van Thibaut Courtois op het schot van Neymar in het slot van de wedstrijd.

De man die de Rode Duivels ademruimte gaf was Eden Hazard die waarschijnlijk een van zijn allerbeste wedstrijden ooit had gespeeld. Hij ontweek iedere tackle van de Brazilianen, won tijd met nuttige overtredingen en smeet zich voor iedere bal. Elke van zijn 10 dribbels lukten, een prestatie die in de geschiedenis van het WK nog nooit was geleverd en zeker niet in een kwartfinale. Eden scoorde niet of gaf geen assists, maar dat weerhield hem er niet van om de man van de wedstrijd te worden voor wat werd beschouwd als een van de meest indrukwekkende individuele prestaties in de recente geschiedenis van het WK. Die match zal altijd in ons geheugen gegrift blijven.

De prestatie van Hazard tegen Brazilië was het mooiste dat we ooit van hem te zien kregen bij de Rode Duivels. © GETTY

België – Frankrijk 2-3 (7 oktober 2021)

Drie jaar zijn verstreken en zoveel was veranderd. De Russische WK-entertainer was een peperduur accessoire geworden bij Real Madrid. De dribbels bleven achterwege. De nationale ploeg werd langzamerhand een verlengstuk van dat lijden als het najaar van 2021 aanbrak na een teleurstellend EK. Terwijl België zich opmaakte om te rouwen om het verlies van een dominante Eden Hazard, bracht de Nations League de hoop op een schemering terug. De versnelling was verdwenen, maar de magie zat nog in de benen.

Omdat Frankrijk met vijf man verdedigde uit angst hun rug op te offeren, zwierf Hazard naar de zijkant om te ontsnappen aan de blauwe dubbele gordel en deed de wedstrijd met zijn voeten kantelen. Eden nam de ballen aan onder druk, danste als een ballerina en verdeelde het spel als nooit tevoren. Het was een complete wedstrijd van de Rode Duivels voetbal die uiteindelijk de Franse aanvallers vermoeide en het derde kwart van de eerste helft veranderde in een belegering van het Franse kamp, met twee doelpunten van Yannick Carrasco en Romelu Lukaku. Het verhaal eindigde slecht, maar de eerste helft zal worden herinnerd als de laatste Duivelse masterclass van de kapitein.