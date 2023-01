Wat voegde Thierry Henry de laatste jaren echt toe bij de Rode Duivels?

Sinds hij toetrad tot de staf van Roberto Martinez vertoefde de voormalige topspits in de schaduw. Nu de Spanjaard is vertrokken, lijkt de Fransman een van de kandidaten om hem op te volgen als bondscoach. Een terugblik op zijn periode bij de Rode Duivels en zijn impact op de ploeg.

Dit stuk uit het magazine van begin september 2017 werd herwerkt.

De eerste selectie van Roberto Martinez als Belgisch bondscoach is uiteraard een evenement op zich. Maar op die 26ste augustus 2016 is het niet de terugkeer van Steven Defour of de eerste oproep van Thomas Foket die het meeste stof doet opwaaien. Heel de ploeg werd in de schaduw gesteld door de aankondiging van een buitenlandse, maar bekende naam. Dat van de tweede assistent van de nieuwe coach.

‘Toen de staf werd onthuld, wendden veel journalisten zich tot mij: hebben we het goed begrepen? We hebben het over Thierry Henry’, herinnert Pierre Cornez, de toenmalige persverantwoordelijke van de Rode Duivels, zich. De nationale pers was verbijsterd. Er was niets uitgelekt. ‘Ikzelf was pas 10 tot 15 minuten voor het begin van de persconferentie op de hoogte van de samenstelling van de staf van Roberto Martinez’, vervolgde Cornez.

De camera’s stonden opgesteld rond het hoofdveld van het Neerpede-complex, waar Martinez’ eerste training voor de Duivels plaatsvond. De komst van Henry draagt bij aan de media-aandacht voor een team dat al verblind werd door de constante schijnwerpers. En op het bureau van de communicatie-afdeling van de voetbalbond stapelden de interviewaanvragen zich op. Henry houdt zich echter gedeisd. Hij is tenslotte maar de tweede assistent van Roberto Martinez en respecteert de hiërarchie. Boekhoudkundig wordt zijn loon van 8.000 euro per maand mooi gecompenseerd door de zes miljoen euro per jaar aangeboden door Sky, de Engelse zender waarop hij de rol van luxe-adviseur vervulde alvorens te experimenteren in de rol van T1 bij Monaco en vervolgens Montreal, gevolgd door een terugkeer op de Belgische bank en achter de microfoons.

Deze Henry is een voetbalgek. ‘Als speler wist hij alles’, herinnert Vincent Duluc, journalist van L’Équipe zich. ‘Ik herinner me dat toen hij begon, hij het hele team van Amiens uit zijn hoofd kende, omdat hij op maandagavond naar Ligue 2 keek op Eurosport.’ Henry heeft altijd meer van voetbal gehouden dan andere spelers. Een passie die hem voorbestemde voor een carrière als coach. Maar toen hij de voormalige spits in Londen ontmoette, vroeg Duluc hem wat hij in België deed, en waarom hij in plaats daarvan niet de leiding had over het Franse U-21 team. ‘Hij vertelde me dat hij geen aanbiedingen had ontvangen’, zei Duluc, die niet echt verbaasd was. ‘Didier Deschamps houdt er bij de Franse ploeg niet van om zich te omringen met coaches die zijn plaats zouden kunnen innemen.’

Aanvallend advies

In die tijd was het plan van Henry om de Wereldbeker te winnen met de Duivels, om vervolgens te vertrekken naar een bank en zijn solocarrière als coach te lanceren. Zijn mislukkingen bij Monaco en daarna aan de andere kant van de Atlantische Oceaan stuurden hem terug naar af.

In de schaduw van Roberto Martínez concentreerde Thierry Henry’s rol bij de Rode Duivels zich rond de spitsen, met wie hij specifieke arbeid leverde. Het aanvalscompartiment van de Duivels was erg jong, vergeleken met de meer ervaren achterlinie, en zuigt uiteraard Henry’s tips op. De Fransman krijgt gehoor en wordt gerespecteerd, want hij is het idool van heel wat spelers die ter wereld zijn gekomen in de jaren negentig en wier jonge jaren doordrongen waren van TheInvincibles van Arsène Wenger en Henry.

‘Ik ben altijd fan geweest’, erkent Christian Benteke. ‘Maar het is toch niet meer hetzelfde. Ik ben groot nu. (lacht) Ik heb niet meer de ‘wauw’ van voorheen, ook al heb ik hem wel gezegd dat hij mijn lievelingsspeler was. Het klopt dat dat raar doet, maar ik denk ook dat dat het bewijs is dat de voetbalwereld klein is.’

Raad van de meester

Het discours is recht voor de raap, maar stoort Martínez niet. De bondscoach vertelt aan La Dernière Heure over de verhouding tussen Titi en Rom’: ‘Ze hebben een heel oprechte relatie. Romelu weet dat hij zich niet aan complimenten moet verwachten van zijn kant! Rom’ is perfectionistisch en bezeten door zijn progressie. Henry helpt hem in dat proces, zoals Samuel Eto’o hem hielp bij Everton.’

Lukaku heeft het met Henry bijvoorbeeld over traptechniek. Over die fameuze zachte krul in de overstaande hoek, het handelsmerk van de Gunner: ‘Nu trap ik nooit meer met kracht, ik krul mijn schot. Soms kan de bal heel zacht gaan, maar ik weet dat hij erin zal gaan. (lacht) We praten vaak. Dan zetten we ons aan tafel en bespreken waar aan gewerkt moet worden.’

Maar goede raad van meester Henry, wat moeten we ons daarbij voorstellen? ‘Hij gaat je kleine trucs meegeven die het verschil kunnen maken’, verklaart Benteke. ‘Hij heeft me bijvoorbeeld uitgelegd dat als je de bal in het strafschopgebied krijgt, je meer tijd hebt dan je denkt. En hij herinnert je er vaak aan dat je als aanvaller altijd meester van de situatie bent. Dat als je een goede beweging, een simpele controle verricht, alles kan veranderen. Vaak zijn we haastig en verknoeien zo de kansen.’

‘Hij wil dat ik meer een actiespeler ben’, herneemt Lukaku. ‘Hij vertelde me dat ik de juiste houding in de zestien had, maar dat ik ook bekwaam moest zijn om helemaal alleen te scoren door de bal te veroveren.’ De gesprekken tussen beide mannen kunnen eindeloos duren, wellicht omdat ze beiden als speler besmet zijn door het voetbalvirus. ‘Het gebeurt dat ik hem spreek over een van zijn matchen met Arsenal in 2006 en hem het verhaal doe van zijn goal’, zegt Lukaku. ‘Ik kan me zelfs opwinden over een van de wedstrijdfases. En als antwoord praat hij over een van mijn matchen. Met hem kan je interessante discussies hebben. Hij gaat mijn bewegingen met de zijne vergelijken, om me een stap vooruit te helpen zetten.’

Enkele jaren nadat hij voor het eerst advies kreeg van Martínez is het nu Thierry Henry die zijn carrière opnieuw wil lanceren. En daarbij denkt hij aan de bank van de Rode Duivels als volgende stop.