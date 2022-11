Wedstrijd tegen Marokko draait om ‘controle’, denkt bondscoach Martinez

De Rode Duivels zijn niet van plan om in hun tweede WK-groepsduel van zondag tegen Marokko een helft lang achter een ongrijpbare bal te lopen, zoals woensdag in de opener tegen Canada.

‘Die wedstrijd tegen Marokko draait om controle’, gaf bondscoach Roberto Martinez zaterdag aan tijdens het persmoment in Doha.

‘De Marokkanen weten wat ze aan het doen zijn, hier op dit WK. Het is een combinatie van flair en kwaliteit, met spelers die het verschil kunnen maken. Hun fullbacks spelen hoog en zijn technisch sterk. Het is een gebalanceerd, structureel sterk elftal. Dankzij hun coach geloven ze in hun eigen kunnen en net dat zullen ze morgen/zondag ook in hun wedstrijd brengen. We zullen een wedstrijd zien tussen twee teams die geloven in hun aanvallende capaciteiten’, klonk het.