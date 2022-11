‘Romelu Lukaku kan een rol hebben in de groepsfase’

De Belgische topschutter aller tijden verblijft al een tijdje in België om in Antwerpen bij Lieven Maesschalck te revalideren. Wanneer hij speelklaar zal zijn, valt nog af te wachten, maar donderdag klonk de bondscoach toch weer hoopvol.

‘Medisch gezien is hij momenteel niet wedstrijdfit, dat is duidelijk’, vertelde Martinez. ‘Hij ondergaat een behandeling en heeft tot 24 uur voor onze eerste groepswedstrijd tijd om fit te geraken. Medisch gezien denken we dat hij een rol kan spelen in de groepsfase, maar alles kan snel veranderen en dus bekijken we het dag per dag en houden we de opties open. De voorbije drie dagen waren alleszins positief. Wij voelen dat hij de start van de tweede ronde kan halen.’

‘Het is geen speciale behandeling die hij krijgt’, onderstreepte de bondscoach. ‘Lukaku is een belangrijke speler voor ons en op medisch vlak doen we er alles aan om hem speelklaar te krijgen. We gebruiken daarvoor alle middelen die we ter beschikking hebben, zoals we vier jaar geleden deden voor Vincent Kompany en bij het EK voor Axel Witsel.’