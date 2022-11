Wel Hazard, geen Trossard bij de Rode Duivels tegen Egypte

De Rode Duivels kunnen voor hun oefeninterland tegen Egypte, de eerste en meteen ook laatste in hun WK-voorbereiding, van vrijdag in Koeweit niet rekenen op Leandro Trossard en derde doelman Koen Casteels, zo bevestigde bondscoach Roberto Martinez donderdag tijdens zijn persmoment in het Jaber Al-Ahmad International Stadium.

‘Casteels sukkelt met een verkoudheid. Niet meteen iets om ons zorgen over te maken, maar hij zal vandaag/donderdag niet trainen en dus morgen/vrijdag ook niet spelen. Leandro Trossard kreeg op training een trap te verwerken en traint eveneens niet mee. Hij zal echter in orde zijn voor de groepsfase. Ook Thorgan Hazard was verkouden, maar voelt zich intussen beter en traint vandaag gewoon mee’, aldus de bondscoach. Jan Vertonghen (kuit) blijft intussen twijfelachtig. ‘Maar hij voelt zich intussen wel al beter.’

De wisselmogelijkheden achterin zijn eerder beperkt. Vandaar ook dat reserve Jason Denayer woensdag in Koeweit meetrainde. Daarnaast valt het af te wachten of Leander Dendoncker in de verdediging zal postvatten. ‘Heel veel opties zijn er inderdaad niet en we willen zo veel mogelijk minuten geven aan de spelers in onze selectie en kijken naar de partnerships op het veld.’

Zoals verwacht zal Romelu Lukaku nog niet van de partij zijn in Koeweit. Ook het Belgische WK-openingsduel tegen Canada zal waarschijnlijk nog te vroeg komen voor de Belgische recordinternational aller tijden. ‘Rom maakt progressie, maar ik denk niet dat hij fit zal zijn voor onze eerste WK-wedstrijd.’

Als vervanger van Lukaku denkt Martinez niet meteen aan een systeem met een valse 9. In het verleden leverden experimenten met dergelijke veldbezetting niet het verhoopte resultaat op. ‘We hebben drie echte nummers 9 in onze selectie en we zullen hen dan ook morgen aan het werk zien. Michy Batshuayi en Loïs Openda zullen beiden speelminuten krijgen op die positie.’

Eden Hazard verschijnt vrijdag alvast aan de aftrap, zo liet de bondscoach weten. De Belgische aanvoerder is dit seizoen bij Real Madrid helemaal op het achterplan verzeild geraakt en sukkelt daardoor met een acuut gebrek aan speelminuten. Daarnaast is met Trossard zijn belangrijkste concurrent even buiten strijd. ‘We gaan Eden brengen zoals we voorzien hadden en dat wil zeggen 60 minuten tegen Egypte, al hangt zoiets natuurlijk ook af van de intensiteit van de wedstrijd. Eden is naast onze aanvoerder vooral ook een mens en als hij niet speelt is dat niet goed voor het vertrouwen. We moeten hem dus speelminuten zien te geven.’

Het duel tegen Egypte is een laatste test voor de afreis naar Qatar. Mogelijk is de basiself van vrijdag dan ook niet helemaal representatief voor die van de WK-groepsfase. ‘Wie er speelt tegen Egypte weet ik nog niet, dat hangt af van de training van vandaag. Het komt er op aan ons klaar te stomen voor de groepsfase. Het duel tegen Egypte is dan ook een perfecte stap richting het WK, in deze hele ongewone periode. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, de vochtigheid. Ik wil iedereen in optimale conditie krijgen.’

