Werk aan de winkel: de malaise bij de Rode Duivels in 5 statistieken

De Rode Duivels reizen met een hoofd vol zorgen af naar het WK in Qatar na de 2-1-nederlaag tegen Egypte. Deze vijf cijfers tonen dat aan.

18

Voor de eerste keer sinds 27 mei 2018 verloren de Belgen een voorbereidingswedstrijd op een groot toernooi. Maar liefst achttien wedstrijden lang waren de Rode Duivels de koningen van de laatste wedstrijd voor een EK of WK. Maar tegen Egypte kwam daar prompt een einde aan en dat nog wel tegen een land dat niet eens deelneemt aan het WK. Dat is niet goed voor het vertrouwen, al is er ook het gezegde: een slechte generale repetitie is een goeie première. Laat ons hopen.

4

Het aantal zeges van de Rode Duivels in het kalenderjaar 2022. Eden Hazard en co wisten enkel te winnen van Burkina Faso (3-0), Wales (2-1) en tweemaal van Polen (0-1 en 6-1). Verder speelden ze gelijk tegen Ierland (2-2-) en Wales (1-1) en gingen ze drie keer de boot in: tweemaal tegen Nederland (1-0 en 1-4) en nu dus ook tegen Egypte (1-2). Voor 2022 is dat geen al te best rapport met 14/27, net geen buis.

© Belga Image

4

Zoveel clean sheets pakten de Rode Duivels sinds de EK-uitschakeling tegen Italië en dat in zestien wedstrijden. Enkel tegen Burkina Faso, Polen, Wit-Rusland en Tsjechië slaagden de Rode Duivels daarin. Zelfs tegen het nog bescheidere Estland pakte het drie tegendoelpunten in twee wedstrijden. Opvallend: twee van die clean sheets dateren al van eind vorig jaar. Thibaut Courtois zal het niet graag zien.

21

Het aantal ballen dat België in die zestien wedstrijden uit de eigen netten mocht halen. Dat zijn er 1,3 per wedstrijd. Een erg hoog aantal voor een land dat jarenlang een van de beste verdedigingen van Europa had. Dat hadden er echter niet zoveel hoeven zijn. Zo kregen onze Rode Duivels namelijk slechts 18,67 verwachte doelpunten tegen volgens statistiekenbureaus. Dat zijn er drie minder dan het uiteindelijk werden. Ligt het dan aan het systeem of de individuele kwaliteiten van onze verdedigers?

1

Het aantal doelpunten van Eden Hazard voor de nationale ploeg sinds het EK in 2021. Aangevuld met twee assists zijn dat geen statistieken om over naar huis te schrijven in de twaalf wedstrijden die de aanvoerder na het EK speelde. En dat tegen Tsjechië, Estland en Polen, ook niet meteen de grootste tegenstanders. Ter vergelijking: tijdens de EK-kwalificaties kwam de speler van Real Madrid nog aan vijf goals en zeven assists in acht wedstrijden.

© GETTY

De andere Belgische toppers doen het dan weer veel beter. Kevin De Bruyne kwam in dezelfde periode aan drie goals en vijf assists, Romelu Lukaku aan vier treffers en één beslissende pass (en dat zelfs maar in vier wedstrijden) en grote concurrent Leandro Trossard trapte er drie binnen en assisteerde er evenveel.

Echt lijden doen we nog niet onder de lage productiviteit van Hazard, want met 33 doelpunten komen de Rode Duivels nog aan meer dan 2 per wedstrijd sinds EURO 2020. Maar dat kan snel gedaan zijn als we kijken naar de expected goals. Die bedragen slechts 24,64, waardoor de Duivels bijna met 9 goals ‘overpresteren’. Een enorm verschil en misschien ook tekenend voor de Belgische aanval die zijn klauwen lijkt te verliezen.