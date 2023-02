Wie is Domenico Tedesco, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels?

België heeft een nieuwe bondscoach met de erg jonge Duitser Domenico Tedesco. Maar wie is de ex-coach van onder meer Schalke 04 en RB Leipzig?

Zijn achtergrond

De geboren Italiaan (meer bepaald in de regio Calabrië) woont al praktisch zijn hele leven in Duitsland. Op het veld kwam hij nooit verder dan amateurniveau en speelde daar ook maar kort. Een echte carrière als voetballer heeft de nieuwe T1 van de Belgische nationale ploeg dus niet. Domenico Tedesco studeerde af met een bachelor in industriële engineering en innovatiemanagement. Daarna haalde hij zijn trainersdiploma aan de Hennes-Weisweiler-Akademie, waar hij als beste van zijn klas eindigde vóór een zekere Julian Nagelsmann. ‘Hij was toen al coach van Hoffenheim en pikte alles veel sneller op dan ik’, vertelde de huidige coach van Bayern daar later over bij Sky Sports.

Tedesco begon daarna als coach in de jeugd, eerst bij Stuttgart en daarna bij de U19 van Hoffenheim. Zijn eerste grote opdracht volgde in maart 2017 toen hij bij tweedeklasser Erzgebirge Aue op de bank terechtkwam. De club stond onderaan het klassement, maar op zijn 31e loodste Tedesco de ploeg alsnog naar veilige wateren. Schalke 04 zag het succes en lokte hem het seizoen daarna naar de Bundesliga. Daarmee werd hij tweede jongste coach ooit in de Duitse hoogste klasse, na Nagelsmann. Ook daar verging het de Italiaanse Duitser goed, maar na de vernederende 7-0-nederlaag tegen Manchester City in de Champions League in maart 2019 was het verhaal daar alweer snel voorbij.

Na een ommetje in Rusland bij Spartak Moskou, waar hij tweemaal coach van de maand werd en de Russische ploeg liet meestrijden om de titel, belandde Tedesco eind 2021 bij RB Leipzig als opvolger van de ontslagen Jesse Marsch. De club, die het moeilijk had in de Duitse eerste klasse, herstelde zich en pakte met de Duitse beker de eerste echt grote prijs uit haar geschiedenis. Dit seizoen ging het sprookje niet door en werd hij begin september ontslagen na een nederlaag in de Champions League tegen Sjachtar Donetsk, die gepaard ging met een slechte start in de competitie. Toch won hij gemiddeld 55% van de wedstrijden.

Domenico Tedesco pakte al één prijs; de Duitse beker met RB Leipzig.

Waarom koos de bond voor hem?

Jong, ambitieus en data-gedreven, Domenico Tedesco is zeker een van de wonderkinderen van een nieuwe golf coaches. Hij combineert de Duitse gegenpressing met de verdedigende ideeën van Italianen als Fabio Capelli en Marcelo Lippi. Je kan hem beschouwen als een ‘serial winner‘ (waar de bond onrealistisch naar zocht) gezien de resultaten die hij behaalde bij Schalke 04, Spartak Moskou en die eerste beker bij Leipzig. En dat allemaal op zijn 37e. Als polyglot kan hij min of meer vloeiend communiceren in zeven talen, wat een onmiskenbare troef is bij de Rode Duivels.

Tedesco is ook een coach die voortbouwt op de sterke punten van zijn spelers en geen ideale visie heeft die niet aansluit bij de kwaliteiten van zijn ploeg. Bij Schalke, bijvoorbeeld, speelde zijn team op de counter omdat de spelers vooral fysiek sterk waren, terwijl hij bij Spartak veel meer de bal wou hebben omdat zijn spelers technisch beter onderlegd waren. ‘We hadden het jongste team in Rusland met zeer goede voetballers als ze aan de bal zijn. We hadden 70% balbezit in elke wedstrijd. Het is mijn plicht als coach om me aan te passen aan de capaciteiten van mijn team’, vertelde hij aan Sky Sports.

Domenico Tedesco staat ook bekend als een vulkaan aan de zijlijn. Hij stuurt zijn spelers voortdurend aan, maakt gebaren, moedigt aan en raakt soms in gevecht met de scheidsrechters, die hij niet aarzelt uit te schelden.

Tedesco is een echte tacticus, die in staat is zijn systeem te veranderen, hoewel hij over het algemeen naar een driemansdefensie teruggrijpt. Hij is niet bang om sterke keuzes te maken, zoals toen hij wereldkampioen Benedikt Höwedes liet vallen bij Schalke of een verdedigende middenvelder als Benjamin Stambouli in de achterste linie plaatste.

In zijn carrière is hij gewend om met jongeren te werken, maar hij zal zeker niet aarzelen om enkele oude rotten te laten staan voor hun ervaring. ‘Als je bij een nieuwe club aankomt, moet je het team kennen. Je moet veel praten met de ervaren spelers. Het doel is uit te zoeken wat er in het verleden is misgegaan’, verklaarde hij na zijn introductie bij RB Leipzig. We kunnen dus afleiden dat hij zal proberen een zekere continuïteit te bewaren, maar een deel van het meubilair zal afstoffen.

Dat Tedesco nog maar 37 is, hoeft de Belgische fan niet meteen angst in te boezemen. Inderdaad, Frankrijk en Italië wonnen met ervaren coaches, maar Argentinië pakte recent nog de wereldtitel met de 40-jarige Lionel Scaloni langs de zijlijn. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog Hansi Flick, die de prijzen aaneen reeg bij Bayern maar voor die job nooit T1 was geweest. Kortom, het perfecte profiel is Tedesco niet, maar wie is dat wel? We zullen de komende maanden en jaren moeten afwachten dat de jonge Duitser België zal kunnen bijbrengen.